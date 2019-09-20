Посадка самолета на поле в Подмосковье обошлась страховой компании в $46 млн

Заместитель директора «АльфаСтрахования» Илья Кабачник сообщил РБК, что в сумму $46,1 млн не входят компенсации пассажирам. В настоящий момент страховая компания возмещает «Уральским авиалиниям» только убытки от потери самого воздушного судна.

Аварийная посадка лайнера, следовавшего по маршруту Москва-Симферополь, произошла 15 августа недалеко от аэропорта Жуковский.

