Посадка самолета на поле в Подмосковье обошлась страховой компании в $46 млн
Компания «АльфаСтрахование» будет вынуждена оплатить «Уральским авиалиниям» все издержки, связанные с экстренной посадкой самолета А-321 на кукурузное поле. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», инцидент станет самым дорогостоящим на рынке авиационного страхования за этот год.
Заместитель директора «АльфаСтрахования» Илья Кабачник сообщил РБК, что в сумму $46,1 млн не входят компенсации пассажирам. В настоящий момент страховая компания возмещает «Уральским авиалиниям» только убытки от потери самого воздушного судна.
Аварийная посадка лайнера, следовавшего по маршруту Москва-Симферополь, произошла 15 августа недалеко от аэропорта Жуковский.
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