Посадивший на кукурузное поле самолет пилот стал скрываться от пассажиров

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал в эфире НСН, как в почти безвыходной ситуации экипаж проявил мужество и мастерство.

«Экипаж проявил мужество, хладнокровие, выполнил все операции перед посадкой, не поджег этот самолет, не ударил, а посадил и все живы, здоровы. Браво лётчикам! Самое главное, что они садились вне аэродрома. После выключения двигателя — посадка в поле, все живы и здоровы, и самолет целый», — сказал собеседник агентства.

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр призвал давать таким людям, как Юсупов, звание «национальный герой».

«Нам всегда нужно иметь такой статус как национальный герой, без сомнения. У нас всегда есть кандидаты на этот статус. Без сомнения, пилоты, которые спасли столько человеческих жизней, это национальные герои! Наши ученые, военные моряки-подводники, которые погибли в трагедии в Баренцевом море, это конечно, национальные герои! И такие национальные герои у нас есть всегда, их мена должна знать вся страна, о них должны говорить все средства массовой информации, они должны быть всегда в топе новостей во всех медиа!», - заявил в эфире НСН музыкант.

15 августа лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и столкнулся со стаей чаек. Пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. СМИ окрестили эту посадку «чудом на кукурузном поле».