На МАКСе-2019 продают кукурузу, прославившуюся после «чуда в Жуковском»

На авиасалоне МАКС-2019 начались продажи кукурузы под слоганом «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что именно эту фразу произнес бортпроводник аварийного севшего в Подмосковье А321.

Источник отмечает, что эта надпись нанесена на киоск, который находится недалеко от павильонов авиасалона. Купить горячую кукурузу с солью можно за 200 рублей. Продавцы отмечают, что эта фраза заметно стимулирует торговлю, несмотря на то, что товар, по их признанию, «не с того самого поля». Предприниматели подчёркивают, что основной наплыв покупателей ожидается в дни массового посещения авиасалона.

Напомню, фразу, которую уже растиражировали интернет-пользователи, член экипажа самолета А321 произнес в громкоговоритель, указывая пассажирам аварийно севшего в Подмосковье лайнера путь, который выведет их к дороге.