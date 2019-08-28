На МАКСе-2019 продают кукурузу, прославившуюся после «чуда в Жуковском»
На авиасалоне МАКС-2019 начались продажи кукурузы под слоганом «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что именно эту фразу произнес бортпроводник аварийного севшего в Подмосковье А321.
Источник отмечает, что эта надпись нанесена на киоск, который находится недалеко от павильонов авиасалона. Купить горячую кукурузу с солью можно за 200 рублей. Продавцы отмечают, что эта фраза заметно стимулирует торговлю, несмотря на то, что товар, по их признанию, «не с того самого поля». Предприниматели подчёркивают, что основной наплыв покупателей ожидается в дни массового посещения авиасалона.
Напомню, фразу, которую уже растиражировали интернет-пользователи, член экипажа самолета А321 произнес в громкоговоритель, указывая пассажирам аварийно севшего в Подмосковье лайнера путь, который выведет их к дороге.
Инцидент, который СМИ назвали «чудом в кукурузном поле», произошел 15 августа. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако вскоре столкнулся со стаей птиц, которые попали в оба двигателя. Экипаж сумел посадить самолет с полными баками в кукурузном поле в Подмосковье. Никто из находившихся на борту не погиб, отмечает «ФедералПресс». Позже Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, остальные члены экипаж получил ордена Мужества.
Ранее НСН писала, что аэропорт Жуковский перед МАКС-2019 модернизирует систему отпугивания птиц. Как отмечает РИА ФАН, в частности, авиагавань закупила новое оборудование – по всему периметру аэродрома появится дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования.
Напомним, международный аэрокосмический салон открылся 27 августа. Его работа продлится до 1 сентября. По предварительным оценкам, МАКС-2019 посетит 500 тысяч человек.
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