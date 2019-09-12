Граффити с портретами пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, появилось в Сургуте

Изображение летчиков «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, посадивших самолет Airbus A321 в кукурузном поле, появилось на одном из домов в Сургуте. Как сообщает Ura.ru, также авторы граффити Оксана Гладкова и Семен Ефентьев разместили цитату бортпроводника самолета Дмитрия Ивлицкого: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Самолет А321 «Уральских авиалиний», 15 августа совершавший полет из Подмосковья в Симферополь, жестко приземлился в кукурузное поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. В двигатель попала стая птиц, после чего он загорелся. Все находившиеся на борту 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили. Позднее президент России Владимир Путин присвоил звание Героев России пилотам Юсупову и Мурзину.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН заявил о необходимости срочно убрать мусорную свалку рядом с аэропортом Жуковский.

