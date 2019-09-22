Экипаж А321 за чудо посадки на кукурузном поле Подмосковья получил квартиры

Командир самолета Дамир Юсупов поблагодарил власти от имени всего экипажа. Юсупов уже прошел необходимые медисследования и приступил к работе, добавляет Газета.ru.

Напомним, 15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. В результате героических действий экипажа самолета, самолет успешно приземлился, все пассажиры остались живы.

Ранее авиаэксперты в эфире НСН оценили условия спасения сaмолетa А321 в Подмосковье

