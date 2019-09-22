Экипаж А321 за чудо посадки на кукурузном поле Подмосковья получил квартиры
Экипаж аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» получил новые квартиры, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает РИА «Новости».
Ключи от квартир члены экипажа самолета А321 получили накануне, 21 сентября. По словам Куйвашева, многие решили проблему собственного жилья.
Командир самолета Дамир Юсупов поблагодарил власти от имени всего экипажа. Юсупов уже прошел необходимые медисследования и приступил к работе, добавляет Газета.ru.
Напомним, 15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. В результате героических действий экипажа самолета, самолет успешно приземлился, все пассажиры остались живы.
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