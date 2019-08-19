В Жуковском начала подготовку к эвакуации А-321 с кукурузного поля
Специалисты компании «Уральские авиалинии», самолет которой 15 августа совершил экстренную посадку в Подмосковье, начали подготовку к эвакуации лайнера. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании.
Отмечается, что будущее самолета будет решено после заключения компании Airbus. Как ожидается, самолет к перемещению будут готовить несколько дней, в частности, будет произведен демонтаж двигателей.
Решение об эвакуации приняли Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Следственный комитет.
Напомним, 15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. В результате героических действий экипажа самолета, самолет успешно приземлился, все пассажиры остались живы. Члены экипажа будут представлены к самым высоким госнаградам.
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