В Жуковском начала подготовку к эвакуации А-321 с кукурузного поля

Специалисты компании «Уральские авиалинии», самолет которой 15 августа совершил экстренную посадку в Подмосковье, начали подготовку к эвакуации лайнера. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании.

Отмечается, что будущее самолета будет решено после заключения компании Airbus. Как ожидается, самолет к перемещению будут готовить несколько дней, в частности, будет произведен демонтаж двигателей.