Более 100 пассажиров экстренно севшего в Подмосковье А321 получили компенсации

Компания «Уральские авиалинии» выплатила компенсации 105 пассажирам, которые находились на борту экстренно севшего в Подмосковье самолета А321. Как отмечает АГН Москва, об этом заявили в пресс-службе авиакомпании, подчеркнув, что в настоящий момент сбор и обработка заявлений продолжаются.

Как напоминает RT, пассажирский самолет Airbus А321, выполнявший рейс Жуковский - Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они остались живы. В авиакомпании пояснили, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели лайнера. После инцидента стало известно, что аварийно севший самолёт Airbus A321, совершивший аварийную посадку в Московской области, будет утилизирован. Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов.