Более 100 пассажиров экстренно севшего в Подмосковье А321 получили компенсации
Компания «Уральские авиалинии» выплатила компенсации 105 пассажирам, которые находились на борту экстренно севшего в Подмосковье самолета А321. Как отмечает АГН Москва, об этом заявили в пресс-службе авиакомпании, подчеркнув, что в настоящий момент сбор и обработка заявлений продолжаются.
Как напоминает RT, пассажирский самолет Airbus А321, выполнявший рейс Жуковский - Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они остались живы. В авиакомпании пояснили, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели лайнера. После инцидента стало известно, что аварийно севший самолёт Airbus A321, совершивший аварийную посадку в Московской области, будет утилизирован. Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов.
Позже Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Все остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.
В пресс-центре НСН президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов рассказал о факторах, которые помогли совершить пилотам посадку и спасти жизни всех пассажиров.
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