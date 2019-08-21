Аварийно севший в Подмосковье самолет «Уральских авиалиний» приподняли с земли

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся на подмосковном поле, приподняли с земли для транспортировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиапроисшествия.

В настоящее время основной корпус приподнят с земли при помощи пневмоподушек. По информации агентства, на месте работают специалисты компании Airbus и комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Летчики оценили условия посадки самолета А-321

Когда лайнер будет полностью готов к перемещению его доставят на территорию ЛИИ им. Громова, отмечает ТАСС.

Напомним, подготовка самолета к транспортировке началась 19 августа.

15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. Все люди, находившиеся на борту, выжили. Пилотам присвоены звания героев России.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: СК РФ//РИА Новости
ТЕГИ:СамолетПодмосковье

NSN logoНСН