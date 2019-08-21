Аварийно севший в Подмосковье самолет «Уральских авиалиний» приподняли с земли
Самолет «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся на подмосковном поле, приподняли с земли для транспортировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиапроисшествия.
В настоящее время основной корпус приподнят с земли при помощи пневмоподушек. По информации агентства, на месте работают специалисты компании Airbus и комиссия Межгосударственного авиационного комитета.
Когда лайнер будет полностью готов к перемещению его доставят на территорию ЛИИ им. Громова, отмечает ТАСС.
Напомним, подготовка самолета к транспортировке началась 19 августа.
15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. Все люди, находившиеся на борту, выжили. Пилотам присвоены звания героев России.
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