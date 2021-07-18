Федор Конюхов провел первую ночевку на дрейфующей льдине на Северном полюсе
Российский путешественник Федор Конюхов провел первую ночь на дрейфующей льдине на Северном полюсе. Знаменитый путешественник отправился в шестой раз на Северный полюс, чтобы провести исследования в поддержку масштабного проекта «Чистая Арктика».
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«Федор Конюхов провел первую ночевку на дрейфующей льдине. … Путешественник сообщил, что чувствует себя хорошо и ночь прошла без происшествий. Погода хмурая, туманная, тяжелые серые тучи скрывают солнечный свет, стало трудно подзаряжать батареи телефонов», - сообщает экспедиционный штаб путешественника в субботу.
В экспедиции на Северном полюсе российский путешественник проведет 10 дней. Во время работы на дрейфующей полярной станции он планирует изучить интенсивность таяния льда и создать серию живописных работ.
К проекту «Чистая Арктика», целью которого является расчистка загрязнений в российском секторе континента, уже подключились волонтеры, общественные организации, медийные личности. На борту атомного ледокола «50 лет Победы», который доставил Федора Конюхова на Северный полюс, собрались еще 123 участника проекта.
«Я ходил к Северному Полюсу и на лыжах, и с командой, и в одиночку, и на собачьих упряжках, и на ледоколе, и на самолёте – а сейчас вот уже пришло время для одиночной полярной экспедиции, - заявил Федор Конюхов на пресс-конференции в ТАСС. - Я надеюсь, что и дальше такие полярные экспедиции будут существовать. Научную часть формулирует Институт океанологии им. П.П. Ширшова. Они всегда меня поддерживают», - рассказал путешественник НСН.
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