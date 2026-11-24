Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в селе Кулунда в Алтайском крае

Песков: Решение об участии президента России в саммите G20 в Майами пока не принято

Мошенники активизировались в преддверии Нового года

Роспотребнадзор рекомендовал ежегодно проверять питание для воспитанников детских садов

Новый ГОСТ на мед вступит в силу в России с 1 декабря