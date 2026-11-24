Кушнер назвал перезагрузку отношений России и ЕС «главным призом» переговоров по Украине
Ключевой результат переговоров по урегулированию на Украине - изменение отношений между Россией и Европой, считает спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Об этом он заявил в интервью New York Magazine.
Как отметил Кушнер, «главный приз» процесса - не перемирие, а перезагрузка отношений РФ и Европы, «при которой не будет этой постоянной агрессии».
По словам спецпосланника, он надеется, что способ «жить и вести бизнес вместе» существует.
Ранее Джаред Кушнер заявил о стремлении к будущему, в котором РФ «обретет уверенность в том, что НАТО не ищет конфронтации», Украина будет в безопасности, а Европа станет сильнее, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Новый фронт? Ливия обвинила Украину в начале войны
- «Культ и личность»: Дибров сравнил сериал «Сталин» с притчей о слоне
- СМИ: Латвия может рассмотреть закрытие КПП на границе с Россией
- Кушнер назвал перезагрузку отношений России и ЕС «главным призом» переговоров по Украине
- Инфекционист перечислила симптомы «валящего с ног вируса»
- При взрыве газа в многоэтажке в Алтайском крае погиб человек
- МИД РФ: Народ Украины спустя время сам признает геноцид режима Зеленского
- В России 2 тысячи мигрантов лишили документов из-за брачных афер
- Блогер Самойлова: Джиган пока не собирается возвращаться в Россию
- СМИ: Решение о возвращении Хуанга в Nvidia приняли без ведома руководства