«Всем известно, что Россия стала для нас всех еще большей угрозой. <...> Сегодня нашей безопасности угрожает не только Москва, мы не находимся в состоянии войны, но и мира, безусловно, тоже больше нет», — указал немецкий дипломат.

По словам Вадефуля, для НАТО вопрос заключается в том, готов ли Альянс к боевым действиям, достаточно ли у него боеприпасов, смогут ли его страны-члены быстро перебрасывать войска и действовать согласованно в случае необходимости.

Ранее стало известно, что новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

