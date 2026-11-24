МИД ФРГ: Европа сейчас не находится в состоянии мира
Безопасности стран Североатлантического альянса «угрожает» не только Россия, Европа не находится в состоянии мира, сообщает МИД ФРГ со ссылкой на заявление министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля.
«Всем известно, что Россия стала для нас всех еще большей угрозой. <...> Сегодня нашей безопасности угрожает не только Москва, мы не находимся в состоянии войны, но и мира, безусловно, тоже больше нет», — указал немецкий дипломат.
По словам Вадефуля, для НАТО вопрос заключается в том, готов ли Альянс к боевым действиям, достаточно ли у него боеприпасов, смогут ли его страны-члены быстро перебрасывать войска и действовать согласованно в случае необходимости.
Ранее стало известно, что новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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