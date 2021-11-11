Волонтёры собрали полторы тысячи тонн промышленного мусора в Арктике

Более 1,5 тысяч тонн отходов собрали в 2021 году участники проекта «Чистая Арктика». В программе приняли участие около двух тысяч волонтёров, сообщается на сайте проекта.

Итоги проекта подвели в ходе совещаний в Минвостокразвития. Министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунов подчеркнул, что проект может превзойти советские арктические программы. «Одним из ключевых вызовов является синхронизация экономического развития с законами природы, защита хрупкой арктической экосистемы от техногенного воздействия», — рассказал министр.