Волонтёры собрали полторы тысячи тонн промышленного мусора в Арктике
Более 1,5 тысяч тонн отходов собрали в 2021 году участники проекта «Чистая Арктика». В программе приняли участие около двух тысяч волонтёров, сообщается на сайте проекта.
Итоги проекта подвели в ходе совещаний в Минвостокразвития. Министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунов подчеркнул, что проект может превзойти советские арктические программы. «Одним из ключевых вызовов является синхронизация экономического развития с законами природы, защита хрупкой арктической экосистемы от техногенного воздействия», — рассказал министр.
Мероприятия по очистке территорий от мусора — бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины проходят в девяти регионах России. Ненецкий автономный округ присоединился к программе только в этом году: волонтёры очистили водоохранную зону реки Печоры. В Мурманской области появился Арктический пляж – годами засоряемая территория. Сейчас на территории пляжа планируется проведение морского фестиваля. Также в проекте «Чистая Арктика» принимали участие Архангельская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Республика Коми, Карелия и Чукотский автономный округ.
В 2022 году работы по расчистке территории от мусора продолжатся. В планах проекта очистить остров Ягодник и закончить реконструкцию Новодвинской крепости. На участие в «Чистой Арктике» в 2022 году уже подали заявки более трёх тысяч человек.
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