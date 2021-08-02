Федор Конюхов завершил одиночную полярную экспедицию в рамках проекта «Чистая Арктика»
Путешественник Федор Конюхов вернулся из одиночной полярной экспедиции в рамках масштабного экологического проекта «Чистая Арктика».
Капитан «Атомфлота» Дмитрий Лобусов ледоколом «50 лет Победы» доставил знаменитого путешественника в Мурманск. По возвращении они приняли участие в брифинге, посвященном проекту и старту марафона «Дни зеленых действий» в Мурманской области.
Конюхов дистанционно поприветствовал волонтеров, которые в рамках экспедиции прибыли на Таймыр и уже 3 августа приступят к работам. Как отметил Конюхов, необходимо чаще бывать в Арктике и заботиться об этой территории, «чтобы Арктика не тосковала».
«Именно тогда Арктика станет чище. Когда наш ледокол остановился, на льду собрались больше 100 человек, которые провели там свыше 6 часов. Они никакого мусора за собой не оставили, только следы на снегу. Я очень рад, что люди с таким трепетом относятся к природе», — рассказал путешественник.
Участники волонтерской экспедиции назвали Конюхова своим наставником и посвятили ему слоган «Для людей с характером». Отправка первой группы арктических активистов, набранных из 12 российских регионов, стала возможна благодаря соглашению общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» и «Молодежки ОНФ». Волонтеры стартуют с города Дудинка и займутся очисткой Таймыра и водоемов от мусора и твердых коммунальных отходов, скопившихся на полуострове со времен освоения Арктики в эпоху СССР.
Инициатор всероссийского экологического марафона «Дни зеленых действий», временно исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин выступил со словами поддержки волонтерам. По словам Кобылкина, Арктика — жемчужина и в экономике, и в экологии России, где создаются крупнейшие проекты, применяются уникальные технологии, а также хранятся огромные богатства.
«Наша задача — не просто грамотно распорядиться этой кладовой, а создать высокоэкологичные продукты. Сделать это без генеральной уборки невозможно» - подчеркнул политик.
Проект «Чистая Арктика» — инициатива капитана ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова (г. Мурманск) и капитана ледокола, Героя Труда РФ Геннадия Антохина (г. Владивосток). Капитаны призвали всю страну объединиться, чтобы сформировать и реализовать комплексную программу по очистке территорий Арктики. Проект уже поддержали экологи, общественные и добровольческие организации, Росприроднадзор, научное сообщество, главы субъектов, знаменитости. В регионах Арктики стартовали рекогносцировочные миссии для установления уровня и характера загрязнений.
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