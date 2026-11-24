Фиктивный брак не так легко выявить, поэтому бороться нужно именно с «бизнесом» россиян, заявила НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

Около двух тысяч мигрантов в этом году лишились права находиться в России из-за фиктивных браков, пишут «Известия». Проверки ужесточили, и за год число аннулированных разрешений на временное проживание и ВНЖ выросло почти на 21%. Найти пару для похода в загс можно даже по листовке в метро. «Женихов» и «невест» ищут в том числе в соцсетях, а те, кто обратился за помощью в заключении брака к посредникам, иногда знакомятся уже в загсе. Лянге отметила, что бизнес делают не сами мигранты.