Бизнес пенсионерок: Как мигранты используют фиктивные браки в России
Нужно ввести дополнительную процедуру проверки, если заключается брак между представителями разных государств, после чего оформляется гражданство, заявила НСН Маргарита Лянге.
Фиктивный брак не так легко выявить, поэтому бороться нужно именно с «бизнесом» россиян, заявила НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
Около двух тысяч мигрантов в этом году лишились права находиться в России из-за фиктивных браков, пишут «Известия». Проверки ужесточили, и за год число аннулированных разрешений на временное проживание и ВНЖ выросло почти на 21%. Найти пару для похода в загс можно даже по листовке в метро. «Женихов» и «невест» ищут в том числе в соцсетях, а те, кто обратился за помощью в заключении брака к посредникам, иногда знакомятся уже в загсе. Лянге отметила, что бизнес делают не сами мигранты.
«Учитывается совместное ведение хозяйства, совместное проживание, совместный бюджет. Но, к сожалению, раньше это была целая индустрия. Был период, когда была система. Важно подчеркнуть, что эта система не работала без граждан России, очень часто – гражданок России. Такие случаи сложно выявлять, потому что нужно доказать, что брак фиктивный. Иногда бывает так, что людей вообще никто не видел вместе. Были случаи, что заключались браки с очень пожилыми женщинами, пенсионерки на этом зарабатывали. Мне кажется, что нужно именно этот бизнес ограничивать, иностранные граждане не смогут ничего сделать, если граждане России не будут им в этом помогать», - рассказала она.
При этом она допустила, что требуется дополнительная процедура проверки для таких браков.
«У нас браки заключаются не так, как в США, например, мы продолжаем верить, что это личное дело людей, государство только фиксирует желание вступить в брак. Возможно, нужно ввести какую-то дополнительную процедуру, если заключается брак между представителями разных государств, после чего оформляется гражданство. Здесь главное не навредить, так как люди имеют право влюбляться и создавать семьи, даже если они из разных государств. Поэтому устраивать допрос с пристрастием неправильно», - добавила она.
Для мигрантов необходимо ужесточать поступление в российские вузы, более тщательно проверяя знание русского языка и базовых предметов, заявила НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
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