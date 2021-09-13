«Чистая Арктика» собрала Понарошку и более 600 тонн металлолома

В Ненецком автономном округе «Чистая Арктика» стартовала неделю назад с арктического субботника на реке Печора, в котором приняли участие и местные жители, и губернатор региона, и Ирена Понарошку.

Она уже второй раз выезжает в Арктику, отмечает искренность этого экологического проекта и считает, что у него есть все шансы перерасти в масштабное движение.

В столице якутской Арктики, городе Тикси уже удалось собрать 300 тонн металлолома и 250 кубометров отходов. Работы проводятся на Ямале, на Таймыре, в Мурманской области, в НАО, на Чукотке.

В Архангельской области очищают территорию Новодвинской крепости и побережье Белого моря. На острове Вилькицкого (ЯНАО) продолжается двухнедельная экспедиция девяти волонтеров, отрезанных от «большой земли».

В экспедициях участвуют волонтеры, спасатели, эксперты, а также «романтики», прошедшие специальных отбор. Например, на Новой Земле сейчас находится писатель-фантаст Владимир Привалов, который ведет дневник экспедиции и ищет темы для новых сюжетов.

Идея проекта по комплексной очистке Арктики принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда РФ Геннадию Антохину. Запуск проекта состоялся в Общественной палате РФ.

