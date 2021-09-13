«Чистая Арктика» собрала Понарошку и более 600 тонн металлолома
За первый месяц работы масштабного экологического проекта «Чистая Арктика» волонтеры, очищающие от мусора северные регионы России, собрали уже более 600 тонн металлолома.
«Я очень надеюсь на то, что Арктике будет чище. Тундра очень медленно восстанавливается, и это точно не место для пластика, стекла, бутылок и другого», - сказала телеведущая и экоблогер Ирена Понарошку, являющаяся амбассадором проекта.
В Ненецком автономном округе «Чистая Арктика» стартовала неделю назад с арктического субботника на реке Печора, в котором приняли участие и местные жители, и губернатор региона, и Ирена Понарошку.
Она уже второй раз выезжает в Арктику, отмечает искренность этого экологического проекта и считает, что у него есть все шансы перерасти в масштабное движение.
В столице якутской Арктики, городе Тикси уже удалось собрать 300 тонн металлолома и 250 кубометров отходов. Работы проводятся на Ямале, на Таймыре, в Мурманской области, в НАО, на Чукотке.
В Архангельской области очищают территорию Новодвинской крепости и побережье Белого моря. На острове Вилькицкого (ЯНАО) продолжается двухнедельная экспедиция девяти волонтеров, отрезанных от «большой земли».
В экспедициях участвуют волонтеры, спасатели, эксперты, а также «романтики», прошедшие специальных отбор. Например, на Новой Земле сейчас находится писатель-фантаст Владимир Привалов, который ведет дневник экспедиции и ищет темы для новых сюжетов.
Идея проекта по комплексной очистке Арктики принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда РФ Геннадию Антохину. Запуск проекта состоялся в Общественной палате РФ.
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