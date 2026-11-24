В России 2 тысячи мигрантов лишили документов из-за брачных афер
В России около 2 тысяч мигрантов в уходящем году лишились права находиться в стране из-за фиктивных браков, сообщают «Известия».
Так как проверки ужесточили, за год количество аннулированных разрешений на временное проживание и ВНЖ выросло почти на 21%. Найти пару для похода в ЗАГС можно даже по листовке в метро.
«Женихов» и «невест» ищут в том числе в соцсетях, а те, кто обратился за помощью в заключении брака к посредникам, иногда знакомятся уже в ЗАГС. Цена вопроса — от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. Из-за усиления контроля теперь стройкам, торговле и сфере ЖКХ может стать еще сложнее и дороже найти сотрудников.
Ранее стало известно, что из России выдворили более 143 тысяч мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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