Так как проверки ужесточили, за год количество аннулированных разрешений на временное проживание и ВНЖ выросло почти на 21%. Найти пару для похода в ЗАГС можно даже по листовке в метро.

«Женихов» и «невест» ищут в том числе в соцсетях, а те, кто обратился за помощью в заключении брака к посредникам, иногда знакомятся уже в ЗАГС. Цена вопроса — от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. Из-за усиления контроля теперь стройкам, торговле и сфере ЖКХ может стать еще сложнее и дороже найти сотрудников.

Ранее стало известно, что из России выдворили более 143 тысяч мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

