ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАНФИКИ



Начало проекта посвящено окончанию Великой Отечественной войны и главным вопросам тех лет: кто должен брать Берлин, как ускорить создание атомной бомбы и каким должен быть мир после Второй мировой. Жанр в этот момент — скорее «дорожное кино», чем историческая драма. Иосиф Виссарионович много путешествует и постоянно перемещается в поездах между дипломатическими встречами в Европе и заседаниями в Кремле.

А исторические факты выправлены в нужную сторону: Фултонская речь экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, официальная точка начала Холодной войны, перемещается с 1946 на лето 1945-го, чтобы показать — времени на раскачку у вождя нет, и после победы снова начинается борьба, но уже со вчерашними союзниками.



Все байки и анекдоты тоже попадают на экран: вот в одной сцене Сталин ставит на место Черчилля в несуществующем разговоре, а в другой он уже подкалывает Лаврентия Берию в парке. Маршала Георгия Жукова назначают на штурм Берлина потому что у него русская фамилия, и это признание «решающей роли русского народа в победе над фашизмом».



При этом, картина содержит и трагические повороты: «всесоюзный староста» Михаил Калинин затухает на глазах вождя. Он находился рядом с ним больше 20 лет, поэтому заслужил трогательную сцену прощания. Драма и переживания за старого друга должны отразить многогранный образ политика, но проблема только в одном — разговора в больнице никогда не было, зато был «подарок» за верность: жена Калинина провела в лагерях семь лет по воле главы государства и вернулась инвалидом. Это осталось за кадром.