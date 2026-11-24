Байки и философия: Какой Сталин получился у Бортко
Премьерная серия сериала про советского лидера пока не оправдала жанр исторической драмы, а некоторые сюжетные повороты вызвали недоумение у публики.
В Москве 23 ноября прошла светская премьера сериала «Сталин» о жизни главы советского государства в 1945-1953 годах, режиссером и сценаристом которого выступил Владимир Бортко. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВОЖДЬ
Еще до выхода картины Бортко раскрыл журналистам, что он намерен показать рефлексирующего вождя, чего раньше не было в фильмах о Сталине. И он не обманул — с первых же секунд «отец народов» в исполнении Игоря Миркурбанова показан зрителю лежащим на кушетке на даче, словно на приеме у психолога, а его мысли слушает экономка Варвара Истомина. Глава СССР делится сокровенным: он разгадал душу русского народа, которому нужен сильный лидер, и неважно, как называется его должность. Впрочем, оператор явно отвлекает зрителя от серьезных фраз — в центре кадра регулярно оказывается пеньюар с проглядывающей женской грудью. Намек ли это на почти официальную историческую версию о последнем любовном романе Сталина, в первой серии остается неизвестным.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАНФИКИ
Начало проекта посвящено окончанию Великой Отечественной войны и главным вопросам тех лет: кто должен брать Берлин, как ускорить создание атомной бомбы и каким должен быть мир после Второй мировой. Жанр в этот момент — скорее «дорожное кино», чем историческая драма. Иосиф Виссарионович много путешествует и постоянно перемещается в поездах между дипломатическими встречами в Европе и заседаниями в Кремле.
А исторические факты выправлены в нужную сторону: Фултонская речь экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, официальная точка начала Холодной войны, перемещается с 1946 на лето 1945-го, чтобы показать — времени на раскачку у вождя нет, и после победы снова начинается борьба, но уже со вчерашними союзниками.
Все байки и анекдоты тоже попадают на экран: вот в одной сцене Сталин ставит на место Черчилля в несуществующем разговоре, а в другой он уже подкалывает Лаврентия Берию в парке. Маршала Георгия Жукова назначают на штурм Берлина потому что у него русская фамилия, и это признание «решающей роли русского народа в победе над фашизмом».
При этом, картина содержит и трагические повороты: «всесоюзный староста» Михаил Калинин затухает на глазах вождя. Он находился рядом с ним больше 20 лет, поэтому заслужил трогательную сцену прощания. Драма и переживания за старого друга должны отразить многогранный образ политика, но проблема только в одном — разговора в больнице никогда не было, зато был «подарок» за верность: жена Калинина провела в лагерях семь лет по воле главы государства и вернулась инвалидом. Это осталось за кадром.
КОММУНИСТЫ И ИХ ПРОТИВНИКИ
Публика получила полярные впечатления от первой серии. Раньше других ее оценил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Депутат коротко сообщил журналистам, что ему понравилась картина, и еще до светской премьеры покинул кинотеатр.
Лидер байк-движения «Ночные Волки» Александр Хирург отметил, что Сталин не похож сам на себя, но актерское мастерство цепляет, поэтому он будет смотреть следующие серии в ожидании показа новых граней вождя.
А вот телеведущий Дмитрий Дибров сообщил спецкору НСН, что премьера вышла однобокой.
«Я знаю зятя товарища Жукова и товарища Василевского в одном лице – это "усатый нянь" Сережа Проханов, я слышал их рассказы, это было, но товарищ Бортко не показывает другого. Так действительно бывает, что слон напоминает и котел, и телеграфный столб, и змею. Ну а почему вы не расскажете, что благодаря этому всему мы отстали от мировой научной мысли на 60 лет и по сей день плетемся в хвосте?», — рассказал он.
Актер Виктор Сухоруков, исполнивший роль Хрущева выразил надежду спецкору НСН, что игру его коллеги отметят наградами.
«Фильм должен получиться грандиозным, потому что изначально материал мощный, содержательный, современный. Я великолепно прожил творческую жизнь по имени “Сталин”, а Миркурбанов настолько блистательно сыграл Сталина, что ему надо госпремию давать», — указал он.
Впрочем, чуть позднее он сообщил, что сам еще не смотрел кино целиком.
Зрители делились впечатлениями в залах «Художественного», а некоторые дискуссии не утихали и на улице, и по пути в метро. Может быть в этом и есть глубокий смысл картины: она должна быть противоречивой, где-то цеплять, где-то отталкивать, но гарантировать, что никто не останется равнодушным. Точно также как и личность, по которой снят сериал.
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