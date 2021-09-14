Глава Минприроды рассказал Путину о «Чистой Арктике»: Видео

За полтора месяца волонтёры проекта «Чистая Арктика» очистили 60 га земли, вывезли 600 тонн металлолома, 150 кубометров пластика и почти три тысячи жестяных бочек. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава Минприроды России Александр Козлов входе совещания с правительством и руководством партии «Единая Россия».

По словам министра, в этом году в проекте «Чистая Арктика» участвуют более 700 добровольцев.

«Неравнодушие – вот что отличает наших волонтёров. Неравнодушие к природе и нашей стране», - отметил Александр Козлов.