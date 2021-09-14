Глава Минприроды рассказал Путину о «Чистой Арктике»: Видео
За полтора месяца волонтёры проекта «Чистая Арктика» очистили 60 га земли, вывезли 600 тонн металлолома, 150 кубометров пластика и почти три тысячи жестяных бочек. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава Минприроды России Александр Козлов входе совещания с правительством и руководством партии «Единая Россия».
По словам министра, в этом году в проекте «Чистая Арктика» участвуют более 700 добровольцев.
«Неравнодушие – вот что отличает наших волонтёров. Неравнодушие к природе и нашей стране», - отметил Александр Козлов.
Основная цель проекта «Чистая Арктика» - очистить регион от мусора, накопившегося за время ее активного освоения в советские годы. Идея проекта по комплексной очистке Арктики принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину.
Сейчас проект объединяет экоактивистов, государство, бизнес, научное сообщество и широкую общественность. Арктические субботники и экспедиции проходят по всей Арктике.
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