Глава Минприроды рассказал Путину о «Чистой Арктике»: Видео

За полтора месяца волонтёры проекта «Чистая Арктика» очистили 60 га земли, вывезли 600 тонн металлолома, 150 кубометров пластика и почти три тысячи жестяных бочек. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава Минприроды России Александр Козлов входе совещания с правительством и руководством партии «Единая Россия».

По словам министра, в этом году в проекте «Чистая Арктика» участвуют более 700 добровольцев.

«Неравнодушие – вот что отличает наших волонтёров. Неравнодушие к природе и нашей стране», - отметил Александр Козлов.

Основная цель проекта «Чистая Арктика» - очистить регион от мусора, накопившегося за время ее активного освоения в советские годы. Идея проекта по комплексной очистке Арктики принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину.

Сейчас проект объединяет экоактивистов, государство, бизнес, научное сообщество и широкую общественность. Арктические субботники и экспедиции проходят по всей Арктике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинприродыЭкологияЧистая Арктика
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