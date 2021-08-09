Глава Минприпроды поддержал волонтеров «Чистой Арктики»
Глава Минприроды Александр Козлов прибыл в город Дудинка на Таймыре, где уже в течение недели арктические волонтеры занимаются расчисткой берегов двух ручьев, впадающих в Енисей. Министр пообщался с добровольцами, приехавшими из 13 регионов страны для участия в проекте. В команду вошли люди с опытом работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Козлов отметил важность участия каждого в проекте и согласился присоединиться к федеральному штабу всероссийского движения «Чистая Арктика».
Волонтеры уже очистили 30 километров побережья Енисея и снесли бараки бывшего рыбзавода. Собранный металлолом отправят на барже в Красноярск на переплавку, а древесину используют для отопления домов местных жителей. Работы в Красноярском крае продлятся до 15 августа.
По словам руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, проект «Чистая Арктика» поможет избавиться от следов былого развала страны.
«Накопленный ущерб, о котором идет речь: тонны металла и железобетонных конструкций, которые лежат здесь с советского времени. Конечно, одними «руками волонтеров» не обойтись. Нужна техника и системный подход. Волонтеры работают в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание общества к проблеме очистки Арктики», - отметил он, выразив надежду, что участвовать в проекте будут различные предприятия и организации.
С 5 августа в Ямало-Ненецком автономном округе работает еще одна группа волонтеров «Чистой Арктики». 25 человек из разных регионов страны очищают от мусора побережье Карского моря. Волонтерам предстоит убрать порядка 14 тонн металла, кубометры пластика и древесины с побережья поселка Харасавэй.
Всероссийское экологическое движение "Чистая Арктика" уже поддержали многие российские знаменитости. Напомним, что провести «большую арктическую уборку» предложили капитаны ледоколов Дмитрий Лобусов и Геннадий Антохин. Мероприятия по очистке территорий пройдут в августе и сентябре в девяти арктических регионах России. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте чистая-арктика.рф.
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