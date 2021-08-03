Волонтеры проекта «Чистая Арктика» начали очистку территории Таймыра

Первая группа волонтёров масштабного экологического проекта «Чистая Арктика» приступила к работам по очистке территории на полуострове Таймыр.

Красноярский край стал первым регионом, принявшим группу арктических добровольцев. В нее вошли тридцать человек из 13 российских регионов, отбор волонтеров проводила «Молодёжка ОНФ». Экспедиция в крае продлится до 15 августа.

Старт работ на Таймыре проконтролировал член Центрального штаба ОНФ, глава «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«Наша задача — очистить ручей Пшеничный, который впадает в Енисей, и близлежащую территорию. Думаю, что и силы администрации Дудинки, и компания "Норильский никель" включатся. Сообща — сдюжим!», — подчеркнул Кастюкевич. По его словам, проект по очистке Арктики будет работать в восьми арктических субъектах РФ.

Первыми добровольцами стали студенты вузов и ссузов, которые прошли обучение МЧС, корпоративные волонтёры («Комбинат Добра», «ПОРА»), местные жители. Далее участники проекта займутся очисткой реки Щучья, где также были выявлены значительные загрязнения и обнаружена свалка техники.

По словам одного из добровольцев, раньше он слышал про Арктику «только по телевизору», однако, узнав о проекте, захотел к нему присоединиться и собрал в Татарстане команду единомышленников. Волонтер отметил, что работы ведут аккуратно: «где-то, правда, металл сильнее укопан, все это раскапываем, аккуратно достаем».

В рамках выезда команда «Молодёжки ОНФ» проведет мониторинг бесхозных автомобилей и составит таблицу с координатами места нахождения и номерами двигателей, которую передадут в уполномоченные органы.

Ещё одной локацией арктической уборки станет озеро Долгое, на протяженности которого зафиксированы бытовые загрязнения. Здесь запланирован комплекс мероприятий по очистке прибрежной зоны.

Идея проекта «Чистая Арктика» по созданию единой программы по очистке арктических территорий принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда РФ Геннадию Антохину. Программу поддержали в том числе представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, Росприроднадзор, волонтёрские и общественные организаций, научное сообщество, главы арктических субъектов. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте чистая-арктика.рф.

