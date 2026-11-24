По его словам, Россия пока не понимает, какой вклад представители Европы могли бы внести в процесс мирного урегулирования.

«Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев», - сказал представитель Кремля.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что обсуждать с Москвой архитектуру евробезопасности можно только после «прекращения огня на Украине» и с привлечением к диалогу НАТО и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

