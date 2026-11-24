Песков: Европейцы настаивают на четырехстороннем формате переговоров по Украине
Европейцы настаивают на проведении переговоров по Украине в четырёхстороннем формате. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия пока не понимает, какой вклад представители Европы могли бы внести в процесс мирного урегулирования.
«Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев», - сказал представитель Кремля.
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что обсуждать с Москвой архитектуру евробезопасности можно только после «прекращения огня на Украине» и с привлечением к диалогу НАТО и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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