«Арктика, мы – с тобой!». Волонтеры со всей страны смогут отправиться в полярные экологические экспедиции

Масштабная программа «Чистая Арктика», а также работа одноименного фонда запускаются в России. Презентация проекта прошла в ходе круглого стола в Общественной палате.

С инициативой по созданию единой программы по очистке арктических территорий выступили капитан ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусову и капитан ледокола, Герой Труда РФ Геннадий Антохин. Лобусов в июне предложил провести «большую арктическую уборку», обратив внимание на вступление РФ в председательство Арктического совета.

«Я уже более 30 лет в Арктике. Интересно, что основное время ледокол находится вдали от берегов. Но когда мы посещаем берега, иногда даже не подвозим иностранных туристов — стыдно и обидно», — отметил капитан.

Лобусов выразил надежду, что общими усилиями удастся «облагородить и очистить» Арктику от металлов и горюче-смазочных материалов, накопившихся за несколько десятков лет.

К участникам круглого стола обратился спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, высоко оценив перспективы проекта и отметив, что «генеральная уборка Арктики постепенно превращается в настоящий общенациональный проект».

«Уверен, что новая общественная инициатива "Чистая Арктика" придаст дополнительный импульс совместным усилиям по наведению порядка на наших северных территориях, позволит найти оптимальные решения и изыскать дополнительные возможности для решения этой крайне важной и актуальной задачи», — подчеркнул спецпредставитель главы государства.

Также о ценности проекта и опыте по реализации подобных инициатив рассказал экс-глава Минприроды РФ, бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Экс-глава ЯНАО подчеркнул, что хорошо знаком с «арктической природой и ее хрупкостью». По словам Кобылкина, с каждым годом Арктика становится «все более мощным центром притяжения политических и экономических интересов», и в связи с этим важно заложить прочные основы для бережного освоения региона и ресурсов, развития инфраструктуры, повышения качества жизни населения.

Кроме того, Кобылкин анонсировал марафон экологических инициатив «Дни зеленых действий», в котором будут задействованы волонтеры со всей страны, в том числе и Арктики. Экс-министр пригласил россиян принять участие в этом проекте.

«Будем вместе убирать территории, высаживать деревья, чистить берега, собирать предложения с земли для дальнейших преобразований. Россия – это наш дом. А охранять природу, значит, охранять Родину», — подчеркнул Кобылкин.

В свою очередь, глава Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что, объединив усилия, возможно дать Арктике «вздохнуть, дать ей шанс восстановиться».

В поддержку «Чистой Арктики» уже 11 июля стартует уникальная экологическая экспедиция амбассадора проекта Федора Конюхова, чьим вкладом в проект станет курируемое Институтом океанологии им. П.П. Ширшова изучение микропластика.

Параллельно в России организуют набор волонтеров в полярные экспедиции и их обучение. Кроме того, в Арктику отправятся представители таких организаций как «Всероссийское общество охраны природы», «Молодёжка ОНФ», «Волонтеры Экологи», экологическое движение Тимофея Баженова, а также популярные музыканты, артисты, телеведущие: в частности, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

Председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин выступил с предложением по созданию фонда «Чистая Арктика».

«Загрязнения в Арктике многокомпонентны. Нужно провести анализ состава и видов объектов, определить приоритетность, составить собственный реестр объектов, подготовить регламенты работ и метод рекомендации. С точки зрения выбора работ предлагаются рассмотреть территории прилегающих к северному морскому пути. Также необходимо учитывать стратегию развития страны в арктической зоне до 2035 года», - подчеркнул Нагибин.

Замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов подтвердил поддержку проекта, подчеркнув, что «без госрегулирования в этой сфере также будет очень трудно».

В программе примут участие и волонтеры от нефтегазовых компаний. В частности, представители ГМК «Норникель» приступят к работе в Красноярском крае уже восьмого июля. В участии могут быть заинтересованы также Газпром, Газпромнефть, Роснефть, СУЭК, Сибур и другие предприятия.

