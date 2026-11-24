Новый фронт? Ливия обвинила Украину в начале войны
Ливийские власти подготовили жалобы на Киев в Совет Безопасности ООН и Международный суд за ведение боевых действий на своей территории.
22 ноября агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства, базирующегося в восточной части Ливии, сообщило об атаке на российские суда у берегов страны. В тот же день на военно-морской базе в ливийском городе Бенгази произошел взрыв.
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причиной взрыва стала атака СБУ на российский корвет «Меркурий» у побережья Ливии. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам украинского лидера, в ходе операции в Средиземном море было задействовано семь морских беспилотников украинского производства.
Такая риторика не понравилась местным властям. 22 ноября МИД правительства в Триполи выступил с заявлением, осудив проведение любых иностранных военных операций с территории и из вод Ливии. Действия Украины, взявшей на себя ответственность за взрыв в порту Бенгази, равносильны объявлению войны Ливии, заявил заместитель председателя ливийского Президентского совета Муса аль-Куни. Об этом он написал на своей странице в X.
Аль-Куни также добавил, что Триполи планирует передать этот вопрос на рассмотрение Международного суда ООН и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться привлечения к ответственности всех причастных к угрозе миру и безопасности, а также защитить права Ливийского государства и его граждан всеми законными средствами».
УКРАИНСКАЯ БАЗА
Украинские военные находятся в западной Ливии примерно с конца 2025 года на основании негласного соглашения с правительством в Триполи. Правительство предоставило территорию для баз в обмен на обучение своих бойцов управлению беспилотниками, поставки вооружений и возможные инвестиции в нефтяной сектор. По данным изданий Radio France Internationale и Associated Press, украинский контингент распределен между тремя центрами на западе страны: авиабазой в Мисрате, морской площадкой в районе Эз-Завии и штабом в Триполи.
Секретная договоренность между Киевом и правительством национального единства была заключена в октябре 2025 года при поддержке западных стран, включая США. В конце 2025 года на западе страны были развернуты более 200 украинских офицеров и специалистов по беспилотникам. Впервые широкой публике об их присутствии стало известно из публикаций СМИ в апреле 2026 года — после мартовской атаки морских дронов на российский газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Посол России в Ливии Айдар Аганин назвал удары в Бенгази «террористическими атаками» и обвинил Киев в попытках открыть новые морские фронты в Средиземном и Балтийском морях, а также вовлечь в конфликт третьи страны. Он добавил, Россия решительно осуждает эти действия, не намерена оставлять их без ответа и рассмотрит возможные ответные меры. Его слова приводит телеканал RT 23.
Атака на российский корвет «Меркурий» у побережья Ливии была нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы предъявить европейским спонсорам хоть какой-то успех на фоне стратегического преимущества российских войск, сообщил депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.
«Зеленский объективно проигрывает и политическую ситуацию, и на линии боевого соприкосновения — стратегическое преимущество Вооруженных сил России очевидно. Ему нужны какие-то успехи, чтобы предъявлять их европейским спонсорам и пытаться выбить еще финансирование и помощь. Это попытка показать результат там, где его нет, и на этом фоне выторговать дополнительные средства», — заключил он в разговоре с «Лентой.ру».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь отметил, что в Кремле обратили внимание на заявление Зеленского, и ситуацией занимается Министерство обороны.
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