22 ноября агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства, базирующегося в восточной части Ливии, сообщило об атаке на российские суда у берегов страны. В тот же день на военно-морской базе в ливийском городе Бенгази произошел взрыв.



МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причиной взрыва стала атака СБУ на российский корвет «Меркурий» у побережья Ливии. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам украинского лидера, в ходе операции в Средиземном море было задействовано семь морских беспилотников украинского производства.



Такая риторика не понравилась местным властям. 22 ноября МИД правительства в Триполи выступил с заявлением, осудив проведение любых иностранных военных операций с территории и из вод Ливии. Действия Украины, взявшей на себя ответственность за взрыв в порту Бенгази, равносильны объявлению войны Ливии, заявил заместитель председателя ливийского Президентского совета Муса аль-Куни. Об этом он написал на своей странице в X.



Аль-Куни также добавил, что Триполи планирует передать этот вопрос на рассмотрение Международного суда ООН и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться привлечения к ответственности всех причастных к угрозе миру и безопасности, а также защитить права Ливийского государства и его граждан всеми законными средствами».