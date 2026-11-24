Иранскую певицу высекли плетьми за выступление без хиджаба
В Иране певицу Парасте Ахмади высекли плетьми за выступление без хиджаба. Как сообщает RT, об этом заявил её адвокат Мостафа Нили.
Основанием для возбуждения дела стал концерт Ахмади, состоявшийся в 2024 году и показанный на YouTube. Зрителей на месте не было. Певица выступала в длинном чёрном платье без рукавов и с непокрытыми волосами.
По решению суда, Ахмади, а также четырём мужчинам её концертной команды, назначили по 74 удара плетью каждому. Также им на два года запретили выступать и выезжать из страны.
Приговор был вынесен ещё в июне 2026 года. В сентябре апелляционный суд признал его законным. В исполнение приговор привели в ноябре, а караван-сарай Дейр Гачин, в котором выступала певица, был закрыт.
Ранее в Азербайджане вспыхнули массовые протесты из-за запрета на ношение хиджабов в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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