Основанием для возбуждения дела стал концерт Ахмади, состоявшийся в 2024 году и показанный на YouTube. Зрителей на месте не было. Певица выступала в длинном чёрном платье без рукавов и с непокрытыми волосами.

По решению суда, Ахмади, а также четырём мужчинам её концертной команды, назначили по 74 удара плетью каждому. Также им на два года запретили выступать и выезжать из страны.

Приговор был вынесен ещё в июне 2026 года. В сентябре апелляционный суд признал его законным. В исполнение приговор привели в ноябре, а караван-сарай Дейр Гачин, в котором выступала певица, был закрыт.

Ранее в Азербайджане вспыхнули массовые протесты из-за запрета на ношение хиджабов в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

