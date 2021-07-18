«Чистая Арктика». К экологическому проекту присоединяются знаменитости

«Мумий Тролль» первыми из музыкантов поддержали большой всероссийский проект «Чистая Арктика». Лидер группы Илья Лагутенко записал видеообращение к участникам презентации экологического проекта «Чистая Арктика», представившись «ответственным за романтику». Об этом сообщается на официальном сайте группы.

«Давайте любоваться кристально чистыми и от этого ещё более красивыми и великолепными пейзажами. Присоединяйтесь к проекту «Чистая Арктика». Встретимся в Арктике!» - пообещал музыкант, решив присоединиться к экспедиции.

Музыканты пообещали в своих соцсетях рассказать, как каждый может помочь Арктике.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН заявил, что очистка Арктики от отходов – это плата за её освоение в советский период.

