«Чистая Арктика». К экологическому проекту присоединяются знаменитости
Российский путешественник Федор Конюхов и музыканты группы «Мумий Тролль» стали участниками экологического проекта «Чистая Арктика».
Российский путешественник Федор Конюхов провел первую ночь на дрейфующей льдине на Северном полюсе. Знаменитый путешественник отправился в шестой раз на Северный полюс, чтобы провести исследования в поддержку масштабного проекта «Чистая Арктика».
«Федор Конюхов провел первую ночевку на дрейфующей льдине. … Путешественник сообщил, что чувствует себя хорошо и ночь прошла без происшествий. Погода хмурая, туманная, тяжелые серые тучи скрывают солнечный свет, стало трудно подзаряжать батареи телефонов», - сообщает экспедиционный штаб путешественника в субботу.
Ранее путешественник, художник и действительный член Русского географического общества Фёдор Конюхов рассказал о важности экологической работы по очистке Арктики.
«Я ходил к Северному Полюсу и на лыжах, и с командой, и в одиночку, и на собачьих упряжках, и на ледоколе, и на самолёте – а сейчас вот уже пришло время для одиночной полярной экспедиции, - заявил Федор Конюхов на пресс-конференции в ТАСС. - Я надеюсь, что и дальше такие полярные экспедиции будут существовать. Научную часть формулирует Институт океанологии им. П.П. Ширшова. Они всегда меня поддерживают», - рассказал путешественник на пресс-конференции ТАСС.
Его поддержал основатель Клуба полярных путешествий, руководитель экологической экспедиции к Северному полюсу в рамках проекта «Чистая Арктика» Николай Савельев.
«В настоящий момент в Российской Федерации зарождается движение «Чистая Арктика». Эта идея родилась у капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова, который будет капитаном нашей экспедиции к Северному полюсу. Он как никто другой уже на протяжении многих десятков лет наблюдает за Арктикой. И видит, и понимает, насколько много следов оставили там люди.. Российская Федерация имеет самую большую территорию Арктики и, конечно, расстояния там огромные. Поэтому, конечно, объединить бизнес, науку, общественность, какие-то волонтёрские движения на очистку Арктики – это великая задача. Тем более, что в мае этого года Россия возглавила Арктический совет. Поэтому «Чистая Арктика» - движение достаточно знаковое», - убежден Савельев.
«Арктика, мы – с тобой!». Волонтеры со всей страны смогут отправиться в полярные экологические экспедиции
«Мумий Тролль» первыми из музыкантов поддержали большой всероссийский проект «Чистая Арктика». Лидер группы Илья Лагутенко записал видеообращение к участникам презентации экологического проекта «Чистая Арктика», представившись «ответственным за романтику». Об этом сообщается на официальном сайте группы.
«Давайте любоваться кристально чистыми и от этого ещё более красивыми и великолепными пейзажами. Присоединяйтесь к проекту «Чистая Арктика». Встретимся в Арктике!» - пообещал музыкант, решив присоединиться к экспедиции.
Музыканты пообещали в своих соцсетях рассказать, как каждый может помочь Арктике.
Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН заявил, что очистка Арктики от отходов – это плата за её освоение в советский период.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
- Алиев: Конфликт в Карабахе окончен
- Ученый объяснил рост антител IgM формированием «длинного COVID»
- «Чистая Арктика». К экологическому проекту присоединяются знаменитости
- Россияне получили награды Каннского кинофестиваля
- Великобритания не планирует вакцинировать детей от COVID-19
- МИД назвал подлогом нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Алексею Навальному
- Правозащитники из «Команды 29» объявили о закрытии
- «Ехали на свадьбу - приехали на двойные похороны». Очевидцы – о ДТП с тремя детьми в Москве
- В китайском Шанхае заработал самый большой в мире планетарий
- В Депздраве рассказали, как пережить жару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru