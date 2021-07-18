«Чистая Арктика». К экологическому проекту присоединяются знаменитости

Российский путешественник Федор Конюхов и музыканты группы «Мумий Тролль» стали участниками экологического проекта «Чистая Арктика».

Российский путешественник Федор Конюхов провел первую ночь на дрейфующей льдине на Северном полюсе. Знаменитый путешественник отправился в шестой раз на Северный полюс, чтобы провести исследования в поддержку масштабного проекта «Чистая Арктика».

«Федор Конюхов провел первую ночевку на дрейфующей льдине. … Путешественник сообщил, что чувствует себя хорошо и ночь прошла без происшествий. Погода хмурая, туманная, тяжелые серые тучи скрывают солнечный свет, стало трудно подзаряжать батареи телефонов», - сообщает экспедиционный штаб путешественника в субботу.

«Чистая Арктика» начинается с Федора Конюхова

Ранее путешественник, художник и действительный член Русского географического общества Фёдор Конюхов рассказал о важности экологической работы по очистке Арктики.

«Я ходил к Северному Полюсу и на лыжах, и с командой, и в одиночку, и на собачьих упряжках, и на ледоколе, и на самолёте – а сейчас вот уже пришло время для одиночной полярной экспедиции, - заявил Федор Конюхов на пресс-конференции в ТАСС. - Я надеюсь, что и дальше такие полярные экспедиции будут существовать. Научную часть формулирует Институт океанологии им. П.П. Ширшова. Они всегда меня поддерживают», - рассказал путешественник на пресс-конференции ТАСС.

В России стартовал масштабный экологический проект

Его поддержал основатель Клуба полярных путешествий, руководитель экологической экспедиции к Северному полюсу в рамках проекта «Чистая Арктика» Николай Савельев.

«В настоящий момент в Российской Федерации зарождается движение «Чистая Арктика». Эта идея родилась у капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова, который будет капитаном нашей экспедиции к Северному полюсу. Он как никто другой уже на протяжении многих десятков лет наблюдает за Арктикой. И видит, и понимает, насколько много следов оставили там люди.. Российская Федерация имеет самую большую территорию Арктики и, конечно, расстояния там огромные. Поэтому, конечно, объединить бизнес, науку, общественность, какие-то волонтёрские движения на очистку Арктики – это великая задача. Тем более, что в мае этого года Россия возглавила Арктический совет. Поэтому «Чистая Арктика» - движение достаточно знаковое», - убежден Савельев.

«Арктика, мы – с тобой!». Волонтеры со всей страны смогут отправиться в полярные экологические экспедиции

«Мумий Тролль» первыми из музыкантов поддержали большой всероссийский проект «Чистая Арктика». Лидер группы Илья Лагутенко записал видеообращение к участникам презентации экологического проекта «Чистая Арктика», представившись «ответственным за романтику». Об этом сообщается на официальном сайте группы.

«Давайте любоваться кристально чистыми и от этого ещё более красивыми и великолепными пейзажами. Присоединяйтесь к проекту «Чистая Арктика». Встретимся в Арктике!» - пообещал музыкант, решив присоединиться к экспедиции.

Музыканты пообещали в своих соцсетях рассказать, как каждый может помочь Арктике.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН заявил, что очистка Арктики от отходов – это плата за её освоение в советский период.

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