Илья Лагутенко записал видеообращение к участникам проекта «Чистая Арктика»
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко записал видеообращение к участникам презентации экологического проекта «Чистая Арктика», представившись «ответственным за романтику». Об этом сообщается на официальном сайте группы.
«Давайте любоваться кристально чистыми и от этого ещё более красивыми и великолепными пейзажами. Присоединяйтесь к проекту «Чистая Арктика». Встретимся в Арктике!» — пообещал музыкант, решив присоединиться к экспедиции.
«Мумий Тролль» первыми из музыкантов поддержали большой всероссийский проект «Чистая Арктика».
«В течении недели в наших соцсетях мы будем знакомить вас с этим важным проектом и расскажем, как может помочь Арктике каждый из нас», - пообещали музыканты.
Экологический проект «Чистая Арктика» является гражданской и общественной инициативой, направленной на решение актуальных проблем ликвидации масштабного загрязнения территорий в российском секторе Арктики. Презентация нового экологического движения «Чистая Арктика» состоится 5 июля в Общественной палате РФ, при активном участии представителей федеральной власти, бизнеса, экспертного и научного сообщества.
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