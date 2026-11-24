«Культ и личность»: Дибров сравнил сериал «Сталин» с притчей о слоне
Дмитрий Дибров сказал, что Сталин все еще ждет «своего писателя», вспомнив рассказы зятя маршалов Жукова и Василевского.
В сериале «Сталин» надо было показать, что последствиями этой эпохи стало серьезное отставание нашей страны в науке, заявил в беседе со специальным корреспондентом НСН телеведущий Дмитрий Дибров.
Накануне в Москве прошла светская премьера сериала «Сталин», режиссером и сценаристом которого выступил Владимир Бортко. Дибров сравнил увиденное с притчей о слепых мудрецах, пытающихся на ощупь определить, на что похож слон.
«Я знаю зятя товарища Жукова и товарища Василевского в одном лице – это "усатый нянь" Сережа Проханов, я слышал их рассказы, это было, но товарищ Бортко не показывает другого. Так действительно бывает, что слон напоминает и котел, и телеграфный столб, и змею. Ну а почему вы не расскажете, что благодаря этому всему мы отстали от мировой научной мысли на 60 лет и по сей день плетемся в хвосте?» - задался вопросом телеведущий.
Вместе с тем он высказал мнение, что картина понравится тем, кто интересуется эпохой Сталина.
«Мой великий земляк, Михаил Шолохов сказал, что был культ, но была и личность. Товарищ Сталин все еще ждет своего писателя, но всякий, кто интересуется этой тематикой, с удовольствием это посмотрит», - заключил собеседник НСН.
Народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в сериале «Сталин» Никиту Хрущева, ранее пообещал спецкору НСН, что это будет «лучший Хрущев всех времен и народов».
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