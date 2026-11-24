Отмечается, что в рамках миссии на станцию доставят первого российского робота-теледроида. Это разработанный НПО «Андроидная техника» антропоморфный манипулятор. Он предназначен для помощи космонавтам при работе в открытом космосе. «Теледроид» может выполнять команды в копирующем режиме, повторяя действия человека, а также работать автономно.

Всего «Прогресс МС-36» везёт на МКС более 2,4 тонны грузов. Это топливо для дозаправки, питьевая вода, продукты питания, кислород и медикаменты, оборудование и расходные материалы. Кроме того, на станцию будут доставлены новогодние подарки для космонавтов.

Ранее с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б», полезную нагрузку которой впервые в истории российской космонавтики составили частные космические аппараты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

