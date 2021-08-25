«Чистая Арктика» собрала в Тикси 300 тонн металлолома и 250 кубов мусора
Первые итоги экспедиции проекта «Чистая Арктика» в Якутию подвели на масштабном субботнике в Тикси. Добровольцы и местные жители убрали территорию вдоль побережья залива «Булункан», где раньше располагались промышленные зоны крупных предприятий. За день добровольцы собрали около 70 тонн металлолома и 200 кубометров отходов.
Всего в рамках проекта волонтеры, местные жители, сотрудники порта «Тикси» собрали более 300 тонн металлолома и 250 кубометров отходов.
Руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Александр Марков отметил активное участие местных жителей и администрации в состоявшемся субботнике.
«В первый же день нашей экспедиции мы познакомились с местными жителями и волонтерами, которые изъявили желание присоединиться к проекту. Мы подготовили для них специальное обмундирование и провели обучение по технике безопасности. И уже сегодня эти добровольцы вышли вместе с основной волонтерской группой на уборку прибрежной зоны Тикси», - рассказал руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Александр Марков.
Накануне волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые приехали в Тикси со всей страны, провели специальный обучающий урок для местных добровольцев.
Экспедиция «Чистой Арктики» положила начало большой работе по очистке поселка Тикси и других арктический районов Республики Саха-Якутия, которые планируется завершить до 2024 года.
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