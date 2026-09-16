Сигал признался, что восхищается Сергеем Лавровым

Более 200 жилых домов ремонтируют по программе капремонта на севере Москвы в 2026 году Женщина, которую накануне вечером сбила легковушка на Кутузовском проспекте, была пьяна Часть Садового кольца перекроют ради мотофестиваля в субботу Многоквартирный дом по программе реновации возведут в Новогиреево Москвич потребовал добавить кресты на купола храмов на витражах станции метро "Трубная" В Москве ожидается небольшая облачность и погода без осадков