Сигал признался, что восхищается Сергеем Лавровым
Актер и режиссер Стивен Сигал поделился, что восхищается министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом пишет РИА Новости.
«Это, конечно, Сергей Лавров», - признался артист, отвечая на вопрос о политике, которым восхищается больше всего.
Кроме того, Сигал заявил, что президент Владимир Путин -величайший мировой лидер.
Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин отметил присутствие Сигала. Глава российского государства указал, что актер известен дружескими отношениями с РФ, пишет Ura.ru.
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