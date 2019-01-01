Латентная ксенофобия. Цыгане возвращаются в Чемодановку?
Сельский конфликт как символ ксенофобии
Рано крестили лбы представители власти и силовых структур Пензенской области, глядя вслед уезжающим из их региона цыганам после массовой драки в селе Чемодановка. В четверг поступили сообщения о том, что часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область, вернулась в свои дома. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава ассоциации цыган Южного федерального округа Артур Горбатов.
Напомним, 13 июня между русскими жителями села Чемодановка и цыганами вспыхнул конфликт, причиной которого назывались приставания цыганской молодежи к местным девушкам. В драке пострадали пять человек, один впоследствии скончался. Жители села вышли на митинг, перекрыли федеральную трассу. В село были введены значительные силы полиции, прибыл губернатор. Через несколько дней все цыганское население (около 650 человек) покинуло Чемодановку.
Надо отметить, что местные власти, в частности, руководство Бессоновского района Пензенской области, в котором и расположена Чемодановка, пока не располагают данными о возвращении цыган в село. Вместе с тем, те цыгане, которые были напуганы и уехали из других населенных пунктов – Бессоновки, Палеологово – почти все вернулись, – рассказали ТАСС в райадминистрации. Ранее областные власти сообщали, что после отъезда цыган все их дома и другое имущество было взято под охрану.
Сомнения в том, что большинство уехавших цыган решит вернуться к месту конфликта, высказала в эфире НСН президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр. По ее словам, сейчас и та, и другая стороны опасаются друг друга.
«Те люди, которые остались в Чемодановке, говорят, что не спят ночами и ждут нападения цыган. А цыгане убежали и не собираются возвращаться. Люди повсеместно утверждают, что все цыгане наркоторговцы, воры и попрошайки. Это такой имидж цыган в России, его нужно изменить. Он был создан в 90-х годах в средствах массовой информации, а теперь попробуй от него отмойся».
Проблема не только в стереотипах отношения к прибывающим национальным меньшинствам коренных жителей того или иного населенного пункта. А в том, что до сих пор, если называть вещи своими именами, многонациональная страна разобщена по этническому признаку. Те недолюбливают этих, эти – тех. Отношение ко вновь прибывающим – вообще тема отдельного разговора. Ощущение такое, что вся страна поражена какой-то латентной ксенофобией. При полном непонимании власти, как это лечить.
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