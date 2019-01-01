Латентная ксенофобия. Цыгане возвращаются в Чемодановку?

Напомним, 13 июня между русскими жителями села Чемодановка и цыганами вспыхнул конфликт, причиной которого назывались приставания цыганской молодежи к местным девушкам. В драке пострадали пять человек, один впоследствии скончался. Жители села вышли на митинг, перекрыли федеральную трассу. В село были введены значительные силы полиции, прибыл губернатор. Через несколько дней все цыганское население (около 650 человек) покинуло Чемодановку.

Надо отметить, что местные власти, в частности, руководство Бессоновского района Пензенской области, в котором и расположена Чемодановка, пока не располагают данными о возвращении цыган в село. Вместе с тем, те цыгане, которые были напуганы и уехали из других населенных пунктов – Бессоновки, Палеологово – почти все вернулись, – рассказали ТАСС в райадминистрации. Ранее областные власти сообщали, что после отъезда цыган все их дома и другое имущество было взято под охрану.

Сомнения в том, что большинство уехавших цыган решит вернуться к месту конфликта, высказала в эфире НСН президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр. По ее словам, сейчас и та, и другая стороны опасаются друг друга.