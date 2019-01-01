Цыгане начали возвращаться в Чемодановку

Большая часть цыганских семей, которые приехали в Волгоградскую область из села Чемодановка в Пензенской области, вернулись домой. Как отмечает «Интерфакс», об этом заявил президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов. Также он отметил, что ещё часть цыганских семей отправилась к родственникам в Астраханскую область.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина ранее заявляла о том, то жилые дома и имущество цыганских семей из Чемодановки и соседнего села Лопатки находятся под охраной.