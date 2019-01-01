Цыгане начали возвращаться в Чемодановку
Большая часть цыганских семей, которые приехали в Волгоградскую область из села Чемодановка в Пензенской области, вернулись домой. Как отмечает «Интерфакс», об этом заявил президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов. Также он отметил, что ещё часть цыганских семей отправилась к родственникам в Астраханскую область.
В свою очередь, пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина ранее заявляла о том, то жилые дома и имущество цыганских семей из Чемодановки и соседнего села Лопатки находятся под охраной.
Как напоминает Ura.ru, массовая драка между жителями Чемодановки и местными цыганами произошла 13 июня. В её ходе пострадали пять человек, двое были госпитализированы. Позже один из мужчин скончался в больнице.
Ранее в эфире НСН глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров объяснил конфликт в пензенском селе с населением в несколько тысяч человек потерей веры во Всевышнего.
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