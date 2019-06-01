По делу о массовой драке в Чемодановке арестованы 15 человек

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Они пробудут под стражей два месяца, сообщает ТАСС.

В результате массовой драки погиб 34-летний мужчина, еще четверо пострадали. Драка произошла между русскими и цыганами. В понедельник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что ситуация в Чемодановке стабилизировалась. Порядок в селе обеспечивают 20 полицейских. Сегодня стало известно, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку, сообщают argumenti.ru.

Инцидент произошел из-за поведения мужчин из цыганской общины, которые приставали к дочерям жителей Чемодановки, сообщает Ura.ru. Однако президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН иную версию возникновения конфликта.

