Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану

Дома и имущество цыганских семей, которые покинули сёла Чемодановка и Лопатки после массовой драки, находятся под охраной. Как пишет РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина. Также она подчеркнула, что власти изучают вопрос законности возведения этих построек.

Ранее Черёмушкина рассказала, что обстановка в селе Чемодановка находится под контролем. Семьи цыган, которые покинули его, назад не возвращались.