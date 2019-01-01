Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану
Дома и имущество цыганских семей, которые покинули сёла Чемодановка и Лопатки после массовой драки, находятся под охраной. Как пишет РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина. Также она подчеркнула, что власти изучают вопрос законности возведения этих построек.
Ранее Черёмушкина рассказала, что обстановка в селе Чемодановка находится под контролем. Семьи цыган, которые покинули его, назад не возвращались.
Напомним, что после смерти одного из жителей Чемодановки в результате драки 13 июня, около тысячи его односельчан вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал», требуя наказать виновных. После этого на место приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а 17 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства был проинформирован об инциденте, и в Кремле следят за ситуаций в пензенском селе.
Согласно последним данным, Первомайский районный суд Пензы арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке.
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