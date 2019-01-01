Власти Чемодановки заявили, что цыгане покинули село добровольно
Все цыганское население покинуло село Чемодановка после массовой драки, в результате которой скончался один человек. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. Она подчеркнула, что все люди – а это примерно 650 человек – уехали добровольно.
В свою очередь, глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев отмечал, что некоторые цыганские семьи действительно уехали, однако «на автобусах их никто не вывозил».
Напомним, вечером 13 июня между жителями Чемодановки, по данным областного УМВД, возник конфликт, переросший в драку. В её ходе пострадали пять человек, двое были госпитализированы, один из них позже скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле центрального аппарата СК.
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