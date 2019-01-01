Власти Чемодановки заявили, что цыгане покинули село добровольно

Все цыганское население покинуло село Чемодановка после массовой драки, в результате которой скончался один человек. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. Она подчеркнула, что все люди – а это примерно 650 человек – уехали добровольно.

В свою очередь, глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев отмечал, что некоторые цыганские семьи действительно уехали, однако «на автобусах их никто не вывозил».