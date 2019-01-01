В СПЧ объяснили конфликт в Чемодановке потерей веры в Бога

По делу о массовой драке между русскими и цыганами в селе Чемодановка Пензенской области арестованы 15 человек. Как пишет ТАСС, они пробудут под стражей два месяца. Ранее СМИ сообщили, что все цыганское население покинуло Чемодановку. По словам руководителя сельсовета Сергея Фадеева и пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дины Черемушкиной, сотни цыган уехали добровольно, отмечает «РИА Новости».

В результате потасовки вечером 13 июня погиб 34-летний мужчина, еще четверо пострадали. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Причиной инцидента называется поведение мужчин из цыганской общины, которые приставала к девочкам-подросткам жителей села, но есть и другие версии.

В эфире НСН глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров объяснил конфликт в пензенском селе с населением в несколько тысяч человек потерей веры во Всевышнего.

«Здесь проблема, если говорить о людях, в том, что все больше утрачивается связь с Богом, причем даже не столько говоря о религии, сколько о вере в самого себя. Люди должны относиться к другим так, как бы они хотели, чтобы относились к самому себе. К сожалению, это у нас утрачивается, и мы получаем такие результаты. То, что цыгане оттуда уехали, все или нет, это их личное дело, могли бы и не уезжать», — сказал член СПЧ.