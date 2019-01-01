В СПЧ объяснили конфликт в Чемодановке потерей веры в Бога
Глава комиссии по миграционной политике СПЧ заявил в эфире НСН, что с угнетением меньшинств должны разбираться сами меньшинства.
По делу о массовой драке между русскими и цыганами в селе Чемодановка Пензенской области арестованы 15 человек. Как пишет ТАСС, они пробудут под стражей два месяца. Ранее СМИ сообщили, что все цыганское население покинуло Чемодановку. По словам руководителя сельсовета Сергея Фадеева и пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дины Черемушкиной, сотни цыган уехали добровольно, отмечает «РИА Новости».
В результате потасовки вечером 13 июня погиб 34-летний мужчина, еще четверо пострадали. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Причиной инцидента называется поведение мужчин из цыганской общины, которые приставала к девочкам-подросткам жителей села, но есть и другие версии.
В эфире НСН глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров объяснил конфликт в пензенском селе с населением в несколько тысяч человек потерей веры во Всевышнего.
«Здесь проблема, если говорить о людях, в том, что все больше утрачивается связь с Богом, причем даже не столько говоря о религии, сколько о вере в самого себя. Люди должны относиться к другим так, как бы они хотели, чтобы относились к самому себе. К сожалению, это у нас утрачивается, и мы получаем такие результаты. То, что цыгане оттуда уехали, все или нет, это их личное дело, могли бы и не уезжать», — сказал член СПЧ.
По его словам, инцидент в Чемодановке является как частным случаем, так и проблемой федерального уровня. Но для её решения необходима более активная работа прежде всего местных диаспор.
«Должны более активно взаимодействовать со своими коллегами представители диаспор, в данном случае, цыганской. Цыгане живут на разных территориях, испокон веков с местными жителями сосуществуют, и таких проблем до недавнего времени не было. Либо они решались как-то полюбовно. Здесь просто нужно, наконец, понять зачинщикам конфликта, что нельзя со своим уставом лезть в чужой монастырь и существовать добрососедски. Если угнетается меньшинство, это проблема именно меньшинства, потому что на других территориях получается нормально, а здесь почему-то нет. Поэтому им нужно в самих себе, прежде всего, разобраться», — сказал глава комиссии СПЧ по миграционной политике.
Правозащитник не считает конфликт исчерпанным. По его словам, сход сразу тысячи жителей на следующий день после драки беспрецедентен, и можно ожидать такой же уровень напряженности в других поселениях Пензенской области и поблизости.
«Это может быть воспринято, как цыгане получили отпор, нужно и в следующий раз так действовать, и в случае чего, друг за друга становиться и выселять их всем миром. Такое может предубеждение сложиться, конечно же, неправильное», — заметил Евгений Бобров.
Напомним, что после смерти одного из жителей Чемодановки в результате драки 13 июня, около тысячи его односельчан вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал», требуя наказать виновных. После этого на место приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а 17 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства был проинформирован об инциденте, и в Кремле следят за ситуаций в пензенском селе. В тот же день губернатор Белозерцев заявил, что ситуация в Чемодановке стабилизировалась, но в селе еще остались 20 сотрудников правоохранительных органов для «обеспечения охраны правопорядка».
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