Российских цыган собрались перевоспитать

Как напоминает RT, 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка местных жителей с цыганами. Поводом стал бытовой конфликт. В результате инцидента погиб один житель села, ещё несколько были госпитализированы. На следующий день селяне перекрыли федеральную трассу, пытаясь привлечь внимание и требуя наказать убийц.

Между тем, 64% россиян убеждены, что в настоящий момент в стране невозможны массовые столкновения на национальной почве. По данным опроса «Левада-центра», 83% респондентов исключают такие столкновения в местах их проживания. При этом почти треть жителей России допускают вероятность подобных столкновений, а не исключают их 15% опрошенных. Такой высокой эта цифра не было уже несколько лет.

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал основную причину межнациональных конфликтов.



