Российских цыган собрались перевоспитать
Программу по профилактике конфликтов с участием цыган готовит федеральное агентство по делам национальностей. Как отмечает РИА Новости, там подчеркнули, что многие регионы РФ указывают на наличие проблем, которые возникают из-за асоциального образа жизни представителей некоторых народностей.
В качестве возможных мер представители организации собираются предложить кабмину пересмотреть меры по социально-экономическому и культурному развитию. К примеру, региональным СМИ рекомендуют чаще рассказывать об успешных цыганах: в частности, художественном руководителе театра «Ромэн» Николае Сличенко или докторе исторических наук Надежде Деметр.
Как напоминает RT, 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка местных жителей с цыганами. Поводом стал бытовой конфликт. В результате инцидента погиб один житель села, ещё несколько были госпитализированы. На следующий день селяне перекрыли федеральную трассу, пытаясь привлечь внимание и требуя наказать убийц.
Между тем, 64% россиян убеждены, что в настоящий момент в стране невозможны массовые столкновения на национальной почве. По данным опроса «Левада-центра», 83% респондентов исключают такие столкновения в местах их проживания. При этом почти треть жителей России допускают вероятность подобных столкновений, а не исключают их 15% опрошенных. Такой высокой эта цифра не было уже несколько лет.
Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал основную причину межнациональных конфликтов.
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