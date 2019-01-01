Домогательства и бездействие полиции. Подробности конфликта в Чемодановке из первых уст

Сообщается также, что супруга пострадавшего является секретарем первичного отделения «Единой России» села Чемодановка. Ее муж стал участником конфликта после того, как подъехал к своему дому, у которого уже собрались другие жители села.

«Он приехал к своему дому, где церковь в Чемодановке, а они уже собрались, начали все кидать. Он вышел, говорит, “что творите?” И с сыном был. Говорят, хорошо, сына не тронули. Там и стреляли, и поножовщина, и били, и лопаты, камни во всех подряд. Все было включено», — рассказала Лидия Богданова.

Причины массовой драки в селе с населением порядка восьми тысяч человек, в прессе называются разные. По словам жительницы соседнего села, конфликт завязался из-за приставаний цыган к подросткам у пруда.

«Цыгане стали приставать к девчонкам-подросткам, те пришли отцам пожаловались, отцы естественно обратили внимание. Говорят, к беременной приперлись. С одной девчонки содрали одежду, чуть не изнасиловали. Отцы пришли к цыганам, говорят: “Мы разговаривать”. Те говорят: “Мы не готовы”. И назначили на 13-ое. И 13-го все съехались, под 300 человек цыган, а русских только 30 человек было в округе. Говорят, что с Москвы очень много цыган на подмогу приехали », — сказала собеседник НСН.

По ее словам, одной из причин конфликта можно считать бездействие местной полиции. После инцидента у пруда, обращения отцов детей к полиции не увенчались успехом. Поэтому жители решили сами разбираться, рассказала жительница соседнего села. По этой же причине 14-го июня жители Чемодановки перекрыли на несколько часов федеральную трассу М-5 «Урал», в результате чего на ситуацию наконец обратили внимание областные власти, а после и федеральный центр.

Отметим, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают патрулировать улицы села Чемодановка. Как заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, правоохранительные органы вывели свои основные силы из села, оставив там 20 человек для работы «в целях обеспечения охраны правопорядка».

