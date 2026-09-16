Лантратова напомнила о доплате к пенсии для работавших в сельском хозяйстве

Неработающие российские пенсионеры, которые трудились в сельском хозяйстве не менее 30 лет, могут рассчитывать на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на четверть. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

Она напомнила, что в РФ для жителей сельской местности действует ряд мер поддержки. В их числе сельская ипотека со ставкой до 3% годовых, программы «Земский доктор» и «Земский учитель», помощь в строительстве и ремонте жилья.

«Есть меры и для тех, кто десятилетиями работал на земле. Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%», - указала омбудсмен.

В этом году доплата составляет 2396,17 рубля в месяц.

Между тем в Госдуме предложили повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей, пишет Ura.ru.

