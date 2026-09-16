Умер генерал-майор Грунис, докладывавший Путину о взятии Константиновки

«Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной», - написал Алаудинов на платформе «Макс».

Командир «Ахмата» назвал военного одним из самых уважаемых им генералов на специальной военной операции, человеком с непоколебимыми принципами, истинным офицером и большим патриотом. Алаудинов подчеркнул, что генерал-майор умер «героем, выполнившим свой священный долг».

Антон Грунис докладывал президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике. Позднее генерал-майор был удостоен звания Героя России, пишет Ura.ru.

