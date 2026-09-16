Умер генерал-майор Грунис, докладывавший Путину о взятии Константиновки
Умер командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной», - написал Алаудинов на платформе «Макс».
Командир «Ахмата» назвал военного одним из самых уважаемых им генералов на специальной военной операции, человеком с непоколебимыми принципами, истинным офицером и большим патриотом. Алаудинов подчеркнул, что генерал-майор умер «героем, выполнившим свой священный долг».
Антон Грунис докладывал президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике. Позднее генерал-майор был удостоен звания Героя России, пишет Ura.ru.
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