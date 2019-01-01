Изгнанные из Чемодановки цыгане начали возвращаться

Уехавшие из села Чемодановка после межнационального конфликта цыгане начали возвращаться, сообщает Ura.ru со ссылкой на главу Бессоновского района Пензенской области Вячеслава Демичева.

По данным администрации, в село вернулись 177 человек, до вышеуказанных событий в населенном пункте жили 600 цыган. Отмечается, что новых конфликтных ситуаций в связи после возвращения цыган не наблюдается. За порядком в Чемодановке следят шесть сотрудников полиции.

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Конфликт с участием местных жителей и цыган произошел в середине июня, в результате массовой драки один мужчина погиб, еще два человека были госпитализированы.

В полицию были доставлены около 170 человек, в основном цыган. Впоследствии цыгане практически в полном составе предпочли уехать из села.

Ранее в интервью НСН представитель президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявил, что в Чемодановке не будут себя чувствовать в безопасности ни коренные жители, ни цыгане.

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ФОТО: РИА Новости//Артём Коренюк
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