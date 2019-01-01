Изгнанные из Чемодановки цыгане начали возвращаться

Конфликт с участием местных жителей и цыган произошел в середине июня, в результате массовой драки один мужчина погиб, еще два человека были госпитализированы.

В полицию были доставлены около 170 человек, в основном цыган. Впоследствии цыгане практически в полном составе предпочли уехать из села.

Ранее в интервью НСН представитель президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявил, что в Чемодановке не будут себя чувствовать в безопасности ни коренные жители, ни цыгане.

