Глава автономии цыган: В Чемодановке никто не будет в безопасности

«Я думаю, туда уже никто не вернется. Не знаю, кто там будет в безопасности. Те люди, которые остались в Чемодановке, говорят, что не спят ночами и ждут нападения цыган. А цыгане убежали и не собираются возвращаться. Не думаю, что конфликт продолжится, хотя цыгане из других городов переживают и говорят, что надо предпринимать какие-то меры. Люди повсеместно утверждают, что все цыгане наркоторговцы, воры и попрошайки. Это такой имидж цыган в России, его нужно изменить. Он был создан в 90-х годах в средствах массовой информации, а теперь попробуй от него отмойся. Это огромный государственный каток. Что мы можем сделать? Нельзя судить по бомжу, валяющемуся в луже, обо всем русском народе, почему же о цыганах думают одинаково плохо, думают как о криминальном народе? Это безобразно! Надо глубже смотреть, но мы мало можем что-то изменить, к большому сожалению. И так до следующей вспышки», - возмутилась она.

Напомним, в результате драки в Чемодановке 13 июня погиб один человек, один в тяжелом состоянии был госпитализирован, травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В полицию были доставлены более 170 человек, по факту происшествия возбуждены уголовные дела.

