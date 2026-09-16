Необходимо выполнять квоту на отстрел медведей, а также законодательно прояснить, кто этим должен заниматься, так как для охотников есть некоторые ограничения. Об этом НСН рассказал охотовед и зоолог Михаил Кречмар.

Женщина в деревне Верхний Кебеж стала уже шестой жертвой нападения медведей в Сибири за последний месяц. При этом 60 медведей ликвидировали возле населенных пунктов на севере Красноярского края в сентябре, сообщили в администрации округа. Медведи стали гораздо чаще выходить к людям не только в этом регионе. Случаи фиксируются в Бурятии, Новосибирской и Иркутской областях, на Алтае, в Туве, на Камчатке и даже в Сочи. С начала лета было больше 30 нападений медведей на людей, погибли больше 10 человек. Особенно опасны медведи, привыкшие кормиться на помойках по соседству с человеком, считают в Минприроды. Кречмар раскрыл, в чем причина участившихся трагических встреч с этими животными.

«Дело не в «прикормили». Есть совершенно естественный рост численности. И есть недопромысел, который у нас составляет 73% в среднем по стране. То есть из каждых 100 медведей, которые определены к отстрелу управлениями охотничьего хозяйства, не добывается 73. Во-первых, все-таки надо выполнять эти квоты, и в организованном порядке. То есть не просто пьяные мужики шарахаются по лесу с ружьем. Нужен вынужденный отстрел в тех масштабах, которые должно определять каждое муниципальное образование на своей территории. Но охотники не имеют права производить отстрел на территории муниципальных образований и в 300 метрах от их границы. А это самая конфликтная зона. На кого это ляжет? На Росгвардию, на полицию? Этот вопрос надо прояснить законодательно», — рассказал он.