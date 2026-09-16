Остались без корма: Как остановить нашествие медведей в регионах РФ
Михаил Кречмар раскрыл НСН, что недопромысел медведя по России составляет 73%, отсюда и все проблемы.
Необходимо выполнять квоту на отстрел медведей, а также законодательно прояснить, кто этим должен заниматься, так как для охотников есть некоторые ограничения. Об этом НСН рассказал охотовед и зоолог Михаил Кречмар.
Женщина в деревне Верхний Кебеж стала уже шестой жертвой нападения медведей в Сибири за последний месяц. При этом 60 медведей ликвидировали возле населенных пунктов на севере Красноярского края в сентябре, сообщили в администрации округа. Медведи стали гораздо чаще выходить к людям не только в этом регионе. Случаи фиксируются в Бурятии, Новосибирской и Иркутской областях, на Алтае, в Туве, на Камчатке и даже в Сочи. С начала лета было больше 30 нападений медведей на людей, погибли больше 10 человек. Особенно опасны медведи, привыкшие кормиться на помойках по соседству с человеком, считают в Минприроды. Кречмар раскрыл, в чем причина участившихся трагических встреч с этими животными.
«Дело не в «прикормили». Есть совершенно естественный рост численности. И есть недопромысел, который у нас составляет 73% в среднем по стране. То есть из каждых 100 медведей, которые определены к отстрелу управлениями охотничьего хозяйства, не добывается 73. Во-первых, все-таки надо выполнять эти квоты, и в организованном порядке. То есть не просто пьяные мужики шарахаются по лесу с ружьем. Нужен вынужденный отстрел в тех масштабах, которые должно определять каждое муниципальное образование на своей территории. Но охотники не имеют права производить отстрел на территории муниципальных образований и в 300 метрах от их границы. А это самая конфликтная зона. На кого это ляжет? На Росгвардию, на полицию? Этот вопрос надо прояснить законодательно», — рассказал он.
По словам Кречмара, главная причина недопромысла медведя в том, что он просто не представляет никакой ценности.
«Он не нужен. Мясо его не едят, шкура его неликвидна. Когда странные люди говорят о том, что китайцам можно продать его желчь, они говорят с позиции где-то середины 1990-х годов», — уточнил он.
При этом в Москве и Московской области проблемы с медведями нет, так как для зверей здесь достаточно кормовой базы.
«Во-первых, у нас не так много медведей. Во-вторых, у нас более разнообразный набор их осенних кормов. Грубо говоря, на юге Сибири их благополучие висит на волоске. Это урожай кедра сибирского, сосны сибирской, но в этом году там засуха, очень плохой урожай, поэтому повышенная опасность со стороны медведей. Кстати и на Камчатке в этом году рыбы нет, отсюда и неприятности», — подытожил он.
Ранее, после встреч туристов с медведями в отелях Сочи, Кречмар уже говорил НСН, что необходимо убрать помойки и зоны с отходами, которые находятся вблизи лесов, тогда инциденты с медведями сойдут на нет.
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