Фон дер Ляйен заявила о зависимости Евросоюза от Китая
Евросоюз почти полностью зависит от критически важного сырья и редкоземельных элементов из Китая. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
Глава ЕК указала, что у сообщества остается «слишком много опасных зависимостей».
«По многим важнейшим сырьевым материалам мы зависим от Китая более чем на 80%, а по некоторым редкоземельным элементам - на 90%», - подчеркнула фон дер Ляйен.
Между тем бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что стремление фон дер Ляйен расширить полномочия ЕК провоцирует «полный хаос» в европейской внешней политике, пишет Ura.ru.
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