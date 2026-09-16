Фон дер Ляйен заявила о зависимости Евросоюза от Китая

Евросоюз почти полностью зависит от критически важного сырья и редкоземельных элементов из Китая. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

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Глава ЕК указала, что у сообщества остается «слишком много опасных зависимостей».

«По многим важнейшим сырьевым материалам мы зависим от Китая более чем на 80%, а по некоторым редкоземельным элементам - на 90%», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Между тем бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что стремление фон дер Ляйен расширить полномочия ЕК провоцирует «полный хаос» в европейской внешней политике, пишет Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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