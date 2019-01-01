Безобразно со всех сторон. Цыгане покинули Чемодановку
Конфликт в селе в Пензенской области может быть разрешен, но много вопросов остаются без ответа. Подробнее в материале НСН.
Все цыганское население покинуло село Чемодановка близ Пензы после массовой драки, в результате которой скончался один человек. Об этом заявил руководитель Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев, пишет «РИА Новости». Он отметил, что все цыгане покинули село добровольно. Это подтвердила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам, уехали примерно 650 человек.
Стоит отметить, что в прессе ранее появились сообщения о принудительном вывозе цыган из Чемодановки на автобусах в Волгоградскую область. Однако местные власти эту информацию опровергают.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также сообщил, что правоохранительные органы вывели свои основные силы из Чемодановки, оставив там 20 человек для работы «в целях обеспечения охраны правопорядка».
Причиной массового отъезда цыган из села в Пензенской области стал инцидент, произошедший вечером 13 июня. Между жителями села возник конфликт, переросший в драку. В её ходе пострадали пять человек, двое были госпитализированы, один из них позже скончался в больнице.
По данным СМИ, инцидент случился из-за поведения мужчин из цыганской общины, которые приставали к дочерям жителей Чемодановки. Однако президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН иную версию возникновения конфликта.
«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку – об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям! Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь (получилось)?!» - возмутилась глава цыганской автономии.
Надежда Деметр добавила, что конфликт представляет из себя «безобразный поступок со всех сторон».
После смерти одного из жителей Чемодановки, около тысячи его односельчан вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5, требуя наказать виновных. Позднее были задержаны около 15 участников драки, некоторые из них арестованы.
Именно после того, как жители села перекрыли федеральную трассу и обратились к губернатору Пензенской области через Instagram, последовала реакция властей. Об инциденте узнали даже в Кремле. 17 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства был проинформирован об инциденте, и в Кремле следят за ситуаций в пензенском селе.
Неслучайно член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что проблема может быть федеральной. В беседе с «РИА Новости» правозащитник отметил необходимость наблюдать за ситуаций в других регионах, а также посмотреть, как работают «федеральные региональные программы по трудоустройству граждан цыганской национальности, обучение детей, приобщение к российской культуре, языку». Член СПЧ также заявил о необходимости выяснения истинных причин отъезда цыган из Чемодановки.
Завершился ли конфликт в пензенском селе после того, как все цыгане его покинули, или нет, не настолько важно как то, сколько не отвеченных вопросов остаётся в этом деле. Добровольно или принудительно уехало цыганское население, связаны ли пожары в соседнем селе с конфликтом, и кто всё-таки инициировал конфликт, вышедший в федеральную повестку.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя испугались и отказались лететь
- Во дворе собственного дома избит директор Фонда кино Вячеслав Тельнов
- У россиян начнут изымать землю за мусор и нескошенную траву
- Зеленский припас первые слова для встречи с Путиным
- Новости за ночь: Кудрин предупредил о «социальном взрыве» в России