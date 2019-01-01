Безобразно со всех сторон. Цыгане покинули Чемодановку

Все цыганское население покинуло село Чемодановка близ Пензы после массовой драки, в результате которой скончался один человек. Об этом заявил руководитель Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев, пишет «РИА Новости». Он отметил, что все цыгане покинули село добровольно. Это подтвердила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам, уехали примерно 650 человек.

Стоит отметить, что в прессе ранее появились сообщения о принудительном вывозе цыган из Чемодановки на автобусах в Волгоградскую область. Однако местные власти эту информацию опровергают.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также сообщил, что правоохранительные органы вывели свои основные силы из Чемодановки, оставив там 20 человек для работы «в целях обеспечения охраны правопорядка».

Причиной массового отъезда цыган из села в Пензенской области стал инцидент, произошедший вечером 13 июня. Между жителями села возник конфликт, переросший в драку. В её ходе пострадали пять человек, двое были госпитализированы, один из них позже скончался в больнице.

По данным СМИ, инцидент случился из-за поведения мужчин из цыганской общины, которые приставали к дочерям жителей Чемодановки. Однако президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН иную версию возникновения конфликта.