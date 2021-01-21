Адвокат: Алибасов не понял, что развелся с Федосеевой-Шукшиной
Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что Алибасов не понял, что развелся со своей женой Лидией Федосеевой Шукшиной.
Заслуженный артист России Бари Алибасов вновь стал центром внимания широкой общественности. По информации близкого окружения Алибасова, артист заперт в квартире, а неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у Барри телефон и никого не впускает и не выпускает из квартиры. Создатель "На-На" сообщил это бывшей жене, Лидии Федосеевой-Шукшиной с которой на днях помирился. В результате чего, Федосеева-Шукшина дала поручение своему адвокату Юлии Вербицкой-Линник обжаловать не вступившее в законную силу решение суда от 24 декабря 2020 года о расторжении брака между нею и Алибасовым.
Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что Алибасов не понял, что он развелся со своей женой Лидией Федосеевой Шукшиной.
По ее словам, сам развод был зафиксирован 24 декабря 2020 года, после чего окружение Алибасова в лице помощника Сергея Моцаря и сына Бари-младшего его покинуло.
«После развода Лидия Николаевна (Федосеева-Шукшина - НСН) получила звонок от Алибасова, тот сказал, что плохо себя чувствует, у него гематома, он ее как жену просил приехать. Она приехала к нему, они провели совместно новогодние праздники. Алибасов не понимал, что брак расторгнут, был этим удивлен и недоволен», - рассказала Вербицкая-Линник.
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в ходе пресс-конференции НСН ранее заявил о необходимости спасти жизнь продюсера.
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