Адвокат: Алибасов не понял, что развелся с Федосеевой-Шукшиной

Заслуженный артист России Бари Алибасов вновь стал центром внимания широкой общественности. По информации близкого окружения Алибасова, артист заперт в квартире, а неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у Барри телефон и никого не впускает и не выпускает из квартиры. Создатель "На-На" сообщил это бывшей жене, Лидии Федосеевой-Шукшиной с которой на днях помирился. В результате чего, Федосеева-Шукшина дала поручение своему адвокату Юлии Вербицкой-Линник обжаловать не вступившее в законную силу решение суда от 24 декабря 2020 года о расторжении брака между нею и Алибасовым.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что Алибасов не понял, что он развелся со своей женой Лидией Федосеевой Шукшиной.

По ее словам, сам развод был зафиксирован 24 декабря 2020 года, после чего окружение Алибасова в лице помощника Сергея Моцаря и сына Бари-младшего его покинуло.

«После развода Лидия Николаевна (Федосеева-Шукшина - НСН) получила звонок от Алибасова, тот сказал, что плохо себя чувствует, у него гематома, он ее как жену просил приехать. Она приехала к нему, они провели совместно новогодние праздники. Алибасов не понимал, что брак расторгнут, был этим удивлен и недоволен», - рассказала Вербицкая-Линник.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в ходе пресс-конференции НСН ранее заявил о необходимости спасти жизнь продюсера.

