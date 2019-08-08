Алибасов не может пить алкоголь после «Крота», но очень хочет

Продюсер сделал шокирующее признание во время пресс-конференции НСН. 

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Бари Алибасов против «Крота».

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов рассказал о том, что собирается взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб «Крот» за то, что отравился химикатами, перепутав его этикетку с соком.

Алибасов рассказал, что после 7 дней в коме и трудной реабилитации он до сих пор не может нормально питаться.

Буйную журналистку выгнали с пресс-конференции Алибасова

«С трудом питаюсь сейчас. Твердую пищу есть больно. По крайней мере, я могу жидкость в себя впихнуть. Ем кашу рисовую. Алкоголь пока не пью, но очень хочется», - посетовал продюсер.

Ранее Алибасов назвал имя человека, который купил злополучную бутылку с ядом и поставил в студии.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНБари Алибасов

NSN logoНСН