PR-директор Алибасова заявил об угрозе его жизни

Заслуженный артист России Бари Алибасов вновь стал центром внимания широкой общественности. По информации близкого окружения Алибасова, артист заперт в квартире, а неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у Барри телефон и никого не впускает и не выпускает из квартиры. Создатель "На-На" сообщил это бывшей жене, Лидии Федосеевой-Шукшиной с которой на днях помирился. В результате чего, Федосеева-Шукшина дала поручение своему адвокату Юлии Вербицкой-Линник обжаловать не вступившее в законную силу решение суда от 24 декабря 2020 года о расторжении брака между нею и Алибасовым.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в ходе пресс-конференции НСН заявил о необходимости спасти жизнь продюсера.

«Нужно спасти жизнь и здоровье Бари Каримовича Алибасова. Вокруг него уже давно происходят масса сомнительных событий», - отметил он.

Он добавил, что состояние здоровья продюсера невменяемое, что связано со злоупотреблением им алкоголем и пребыванием ранее в психиатрических клиниках.

«В совокупности это привело к тому, что он сейчас находится в неадекватном состоянии», - сказал он. По словам представителя Алибасова, основным источником его доходов являлось участие в ток-шоу, тем более, что отчисления за авторские права на группу «На-на» не приносили много денег, а в период пандемии стали и совсем незначительными.

Ранее Горжанкин в интервью НСН заявил, что с продюсером уже несколько дней никто не может связаться. По его словам, сын Алибасова Бари-младший сказал, что съемок не будет, пока гонорар за них не переведут ему на карту.

Он также отметил, что в последнее время Алибасов плохо себя чувствует. А ранее, представитель продюсера сообщал, что в адрес Бари Алибасова приходят угрозы о расправе от бывшего солиста группы «На-На» Валерия Юрина.

