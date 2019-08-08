Создал ощущение тепла. Алибасов рассказал, чем его соблазнил «Крот»

Российский продюсер Бари Алибасов сдержал свое обещание и подал в суд из-за своего отравления чистящим средством «Крот». Истец запросил в качестве компенсации астрономическую сумму – 100 миллионов рублей. При этом в качестве ответчика он призвал не только производителя «Крота», но и торговую сеть «Ашан», в которой была приобретена злосчастная бутылка. В распоряжении НСН оказалась копия искового заявления.

В документе говорится, что вечером 4 июня Алибасов, обуреваемый чувством жажды, схватил бутылку с «Кротом». Сделав глоток, продюсер немедленно бросился к раковине, промыл горло и позвал на помощь, после чего был госпитализирован.

Алибасов настаивает на том, что художественное оформление бутылки представляло собой «сочетание желтого, оранжевого цвета с изображением капель по всему фронту», а с учетом ее формы и легко открывающейся крышки, емкость очень сильно напоминает популярный во всем мире газированный напиток. Особенно истец заострил внимание на цветовом оформлении бутылки.

«Согласно общедоступным сведениям, психология цвета в маркетинге дает следующие характеристики цветов: 1) среди положительных эмоций, который может вызвать оранжевый цвет: тепло, дружелюбие и др. Отличительные особенности оранжевого в психологии цвета: оранжевый цвет создает ощущение тепла, его можно сравнить с солнцем; оранжевый цвет создает радость и позитивные эмоции; 2) Положительные характеристики, которые могут возникнуть под влиянием желтого: тепло, счастье и др. Желтый цвет является символом счастья, радости, солнца», - говорится в заявлении.