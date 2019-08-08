Создал ощущение тепла. Алибасов рассказал, чем его соблазнил «Крот»
В распоряжении НСН оказалась копия искового заявления продюсера к «Ашану» и производителю средства очистки труб.
Российский продюсер Бари Алибасов сдержал свое обещание и подал в суд из-за своего отравления чистящим средством «Крот». Истец запросил в качестве компенсации астрономическую сумму – 100 миллионов рублей. При этом в качестве ответчика он призвал не только производителя «Крота», но и торговую сеть «Ашан», в которой была приобретена злосчастная бутылка. В распоряжении НСН оказалась копия искового заявления.
В документе говорится, что вечером 4 июня Алибасов, обуреваемый чувством жажды, схватил бутылку с «Кротом». Сделав глоток, продюсер немедленно бросился к раковине, промыл горло и позвал на помощь, после чего был госпитализирован.
Алибасов настаивает на том, что художественное оформление бутылки представляло собой «сочетание желтого, оранжевого цвета с изображением капель по всему фронту», а с учетом ее формы и легко открывающейся крышки, емкость очень сильно напоминает популярный во всем мире газированный напиток. Особенно истец заострил внимание на цветовом оформлении бутылки.
«Согласно общедоступным сведениям, психология цвета в маркетинге дает следующие характеристики цветов: 1) среди положительных эмоций, который может вызвать оранжевый цвет: тепло, дружелюбие и др. Отличительные особенности оранжевого в психологии цвета: оранжевый цвет создает ощущение тепла, его можно сравнить с солнцем; оранжевый цвет создает радость и позитивные эмоции; 2) Положительные характеристики, которые могут возникнуть под влиянием желтого: тепло, счастье и др. Желтый цвет является символом счастья, радости, солнца», - говорится в заявлении.
В документе также говорится, что Алибасов, глотнув жидкость, испытал «жуткую, ужасную боль, которая отразилась на всем организме, жизненно важных органах».
«Внешне должны пищевой и химический продукт выглядеть по-разному. Выпускайте черные бутылки, геометрически разукрашенные, а не цветочком, и все. Или наносите на химический продукт, чтобы слепой мог пощупать», - заявил Алибасов в пресс-центре НСН 8 августа.
Продюсер указал в иске, что за время лечения был вынужден потратить 35 890 рублей. Тем не менее он потребовал с ответчиков 15 миллионов рублей за нанесенный вред здоровью и 85 миллионов в качестве компенсации.
К слову, сеть «Ашан» уже прокомментировала судебные претензии Алибасова. Представители сети заявили НСН, что имеют на руках все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб «Крот».
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