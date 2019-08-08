Адвокат Алибасова раскрыл суть претензий к производителю «Крота»

Адвокат Бари Алибасова, президент коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» Андрей Комиссаров рассказал на пресс-конференции НСН, в чем состоит суть судебных претензий к производителю жидкости для прочистки труб «Крот», которым в начале июня отравился продюсер.

«Практически идентичная упаковка “Крота” и напитка “Миринда”, практически идентичная. Есть нарушения. Особо опасный продукт для химического употребления. Давайте создавать прецеденты, что нельзя упаковку химического продукта делать идентичной упаковке известного бренда пищевого продукта. А если дети? Этот случай надо рассматривать, потому что многие могут пострадать. На законодательном уровне надо запрещать такое делать», — сказал адвокат.

Он уточнил, что иск был подан к производителю «Крота», а также к гипермаркету «Ашан». Ущерб оценен в 100 миллионов рублей.

«Все переговоры должны вестись от тех лиц, к которым есть претензии. Пока никакой помощи, никакого сострадания мы не видели. Произошла ситуация. По крайней мере, мне известно, что за последние четыре месяца был еще один смертный случай из-за употребления “Крота”. Это не первый раз», — добавил Комиссаров.

Напомним, 4 июня, в период подготовки большой гастрольной шоу-программы, посвященной 30-летнему юбилею группы «На-На», основатель команды и продюсер Бари Алибасов попал в больницу с сильным отравлением. Как сообщил сын музыканта, Бари Алибасов — младший, его отец выпил химическую жидкость, приняв её за напиток. В то же время Алибасова обвиняли в том, что он использовал лечение в больнице для пиар-кампании перед юбилейным гастрольным туром «На-На».

